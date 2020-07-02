Su Altı Arama ve Kurtarma Timi göreve hazır - Son Dakika

Su Altı Arama ve Kurtarma Timi göreve hazır

Su Altı Arama ve Kurtarma Timi göreve hazır Göller bölgesi Isparta'da boğulma ve kayıp vakalarında görev alıyorlar Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kurulan 5 kişilik Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, yaz mevsimi dolayısıyla her türlü göreve hazır durumda.

Su Altı Arama ve Kurtarma Timi göreve hazır

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Göller bölgesi Isparta'da boğulma ve kayıp vakalarında görev alıyorlar

ISPARTA - Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kurulan 5 kişilik Su Altı Arama ve Kurtarma Timi, yaz mevsimi dolayısıyla her türlü göreve hazır durumda.

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde bulunan Su Altı Arama ve Kurtarma Timi 2020 eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Isparta'nın göller bölgesinde bulunması, gölet ve barajların fazlalığı nedeniyle bünyesinde oluşturulan 5 kişilik Su Altı Arama ve Kurtarma Timi her an göreve hazır durumda. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma Timi bu kapsamda son olarak Gölcük Gölünde eğitim faaliyetlerinde bulundu. Gölde dalış ve temsili olarak arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştiren ekipler uzman eğitmenlerin nezaretinde bir kez daha görevlerini başarıyla icra etti.

5 kişilik ekiple 2020 yılı eğitim dalışlarını gerçekleştirdiklerini ve eğitimlerin aralıksız devam edeceğini söyleyen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü ve Su Altı Arama ve Kurtarma Timi Sorumlusu Erkan Er, "İlimiz göller bölgesi yöresinde bulunuyor. Isparta il, ilçe ve belde halkımızdan suya giriş yasağı olan ve tehlike arz eden baraj, gölet gibi yerlerden uzak durmalarını, suya girmemelerini rica ediyoruz" dedi.

Su altı arama ve kurtarma timi olarak profesyonel bir ekibe ve ekipmana sahip olduklarını hatırlatan Erkan Er, "Profesyonel ekibimizle geçen yıl Türkiye Su Sporları Federasyonundan bir yıldız belgesi alan personellerimize eğitim için start verdik. Ekibimiz derin dalış, yön bulma ve ilk yardım eğitimleri alacaktır.

Bu kapsamda dalış ekibimizin mevcut malzemelerinin yenilenmesinde bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Halkımıza kazasız ve sağlıklı günler diliyoruz" görüşlerinde bulundu.

Ekiplere eğitim desteği veren Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu 3 Yıldız Dalış Eğitmeni Fatih Albayrak da, İtfaiye Müdürlüğü ekibi ile birlikte dalış eğitimleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Albayrak, belediye ekiplerine dalış eğitimi desteği sunduklarını dile getirerek, "Bizler kendimizi geliştirmeye ve tatbikatlara devam ediyoruz. Kendimizi devamlı yenilememiz gerekiyor. Arkadaşlarımız gönüllü olarak eğitimleri alıyorlar. Bugün pratik kazanacağız. Bu çalışmalarda bizlere destek olan Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e çok teşekkür ederiz, bu konularda bizlere ciddi yardımlarda bulundu" şeklinde konuştu.

İtfaiye, Isparta, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Su Altı Arama ve Kurtarma Timi göreve hazır - Son Dakika

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