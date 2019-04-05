Son Dakika Haberleri: Su Altı Cenneti Antalya" Filmi Avrupa'da Ödül Aldı

Su Altı Cenneti Antalya" Filmi Avrupa'da Ödül Aldı

34 dakika önce

Antalya'nın su altı zenginliklerinin anlatıldığı ve çekimlerini su altı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceyhan'ın yaptığı "Su Altı Cenneti Antalya" filmi, Çekya'daki Paf Tachov Film Festivali'nde profesyonel kategoride birincilik ödülü kazandı.

Su Altı Cenneti Antalya
Antalya'nın su altı zenginliklerinin anlatıldığı ve çekimlerini su altı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceyhan'ın yaptığı "Su Altı Cenneti Antalya" filmi, Çekya'daki Paf Tachov Film Festivali'nde profesyonel kategoride birincilik ödülü kazandı.

Antalya Valiliğinin desteğiyle yaklaşık bir yıl süren çekimlerin ardından su altı görüntüleme yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan tarafından 17 dakikalık "Su Altı Cenneti Antalya" filmi çekildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da dalış yaptığı görüntülere de yer verilen 640 kilometrelik Antalya kıyılarındaki su altı kültürel varlıklarını ve zengin deniz yaşamını konu alan film Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça hazırlandı.

Filmde nesli tehlike altında olan Akdeniz foku, orfoz ve lahoz gibi birçok türün yanı sıra su altı yaşamına katkı sağlayan batıklar ve antik eserler de yer aldı.

Çekya'da 41 yıldır düzenlenen Paf Tachov Film Festivali'nde de yarışan film, profesyonel kategoride birincilik ödülünün sahibi oldu.

Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada, kentin ve 650 kilometrelik sahildeki su altı güzelliklerinin bilinmesi ve tanıtımına katkı sağlanması gerektiğini söyledi.

Antalya'nın su altı güzelliklerinin tanıtımda kullanılmasının önemli olduğuna işaret eden Karaloğlu, "Antalya'ya ilk göreve geldiğimde Alanya gezisinde su altı mağaralarının olduğunu öğrenince kentin su altı zenginliklerinin envanterinin çıkarılmasını istedik. İlk olarak flora, canlılar ve batıklarıyla envanter ortaya çıktı. Ardından da filme dönüştürüldü. Antalya'nın tanıtımında ciddi bir farkındalık oluşturduk." diye konuştu.

Karaloğlu, Antalya'nın özellikle dalış turizminde dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geldiğine dikkati çekerek, "Kızıldeniz'den sonra en çok bilinen su altı dalış destinasyonlarından birisi oldu. Kemer, Kaş, Kalkan, Alanya ile Antalya, alternatif turizmde önemli alanlarımızdan biri oldu. Kitap ve tanıtım filmimizin yapılış amacı buydu. Bir festivalde filmin birincilik alması bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Tahsin Ceylan da Antalya'nın güzelliklerini anlatan filmin ödül almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:26 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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