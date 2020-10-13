Su altı fotoğrafçılığı meraklıları Karaburun'da buluşuyor - Son Dakika

Su altı fotoğrafçılığı meraklıları Karaburun'da buluşuyor

13.10.2020 11:07

Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen dalış ve su altı fotoğrafı tutkunları, aldıkları profesyonel eğitimin ardından kendilerini Ege'nin mavi derinliklere bırakıyor.

Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen dalış ve su altı fotoğrafı tutkunları, aldıkları profesyonel eğitimin ardından kendilerini Ege'nin mavi derinliklere bırakıyor.

Denizle iç içe bir yaşamı tercih eden balık adamlar, dalış yeteneklerini bir adım ileriye taşıyarak su altı fotoğraf ve video çekim teknikleri konusunda geliştiriyor.

Bir süre sonra bu alanda da uzmanlaşan su altı fotoğrafçıları, hazırladıkları atölye çalışmalarıyla dalış tutkunlarına mavi sularda fotoğraf ve video çekmenin inceliklerini anlatıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'in Karaburun ilçesine gelen su altı fotoğrafı meraklıları, hazırlanan atölye çalışmasına katılarak su altında en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

Aralarında doktor, mühendis, iş insanı gibi farklı meslek grubundan 15 kişiye "Su altında balık fotoğrafı nasıl çekilir" konulu teorik bilgiler verildi.

Ekipman kullanımı konusunda da bilgilerini tazeleyen dalış tutkunları, Ege Denizi'nin derinliklerine dalıp yaptıkları pratikle eğitimlerini pekiştirdi.

İmbat Su Altı Görüntüleme Merkezi sahibi Bülent Şelli, AA muhabirine, kendilerini geliştiren dalış tutkunlarının gördükleri güzellikleri kayıt altına alma amacıyla su altı fotoğrafçılığına ilgi duyduklarını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır profesyonel su altı fotoğrafçılığı ile ilgilendiğini aktaran Şelli, şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız, kara fotoğrafçılığından çok farklı. Gelişen teknoloji ile cep telefonlarıyla artık şaşırtıcı fotoğraflar çekilebiliyor. Ama su altında durum böyle değil. Elinizde ne kadar yüksek teknoloji olsa da su altındaki koşullar çok farklı. Bu nedenle deneyim paylaşımı çok önem arz ediyor.

Su altında çok yoğun bir ortam var. Su, havadan yaklaşık 800 kat daha yoğun bir ortam. Bu olumsuzluğu aşmak için birtakım kullanılması gereken destekler var. Harici ışığın kullanılması çok önemli. Tabii bu harici ışığı kullanırken nasıl ayarlar olmalı, nasıl bir yaklaşım olmalı, bunların üzerine birtakım çalışmalar yapıyoruz."

Akdeniz havzasında özellikle dalış turizmi açısından Türkiye'nin yüksek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Şelli, su altına gönül verenlerin teknik alet ve ekipmana sahip olmalarının kolaylaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Şelli, yapılan işe sadece "hobi" olarak bakmamak gerektiğine dikkati çekerek, su altında çekilen her görüntünün ve fotoğrafın aynı zamanda tarihe düşülen bir kayıt olduğunu vurguladı.

"Müthiş bir keyif"

İş insanı Devrim Gür ise Kayseri'de yaşadığını, Karaburun'a su altı fotoğrafçılığı konusunda deneyimlerini artırmak için geldiğini ifade etti.

Su altının heyecan verici olduğunu anlatan Gür, "Müthiş bir keyif diyebilirim. Önemli olan doğru bakış açısı. O canlıyla gerçekten iletişim kurarak fotoğrafını yakalamak. Buna çalışıyorum. Bunun için de teknik ekipmanlara hakim olmaya çalışıyorum. Kendimi su altı fotoğrafçılığında çok daha iyi bir seviyeye getirmek istiyorum." diye konuştu.

Su altı fotoğrafçılığı meraklıları Karaburun'da buluşuyor
Su altı fotoğrafçılığı meraklıları Karaburun'da buluşuyor
Su altı fotoğrafçılığı meraklıları Karaburun'da buluşuyor
Su altı fotoğrafçılığı meraklıları Karaburun'da buluşuyor

Karaburun, Türkiye, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su altı fotoğrafçılığı meraklıları Karaburun'da buluşuyor - Son Dakika

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