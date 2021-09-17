Son dakika haberi: Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ile Video Federasyon Kupası'nda kazananlar belirlendi

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası ile Video Federasyon Kupası'nı kazananlar açıklandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesindeki organizasyonda, su altının en iyi fotoğraf ve videoları çekildi.

Mücadelelere 26 yarışmacı, 26 dalış eşi ve 1 serbest dalıcı olmak üzere toplam 53 sporcu katıldı.

Kaş sahilindeki Kanyon, Heybeli Ada, Güvercin Ada ve Hidayet Koyu'nda 2 günde 4 ayrı dalış yapıldı. Fotoğrafta 5 ayrı kategoride ve video kategorisinde eşsiz görüntüler çekildi.

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda çekilen fotoğraflar balık, makro, tema, geniş açı ve modelli geniş açı kategorilerinde değerlendirilerek en iyi fotoğraflar seçildi.

Balık ve geniş açı kategorilerinde Hakan Başar, makro kategorisinde Celil Çağlar, tema kategorisinde Eser Paşa, modelli geniş açı kategorisinde Ali Alpkurt Baranok şampiyonluğu elde etti. 5 kategoride alınan toplam puanlar sonunda bireysel sıralamada Hakan Başar birinci, Celil Çağlar ikinci, Eser Paşa üçüncü oldu.

Takım sıralamasında Ay Işığı Sualtı Sporları Kulübü birinci, Aktif Balıkadamlar Spor Kulübü ikinci, Antalya Sualtı Sporları Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Video Federasyon Kupası'nı ise Bodrum Sualtı Sporları Kulübü'nden Ömer Korkmaz kazandı. Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü'nden Ali Şener ikinci, Kuşadası Belediye Spor Kulübü'nden Kubilay Akgür üçüncü oldu.

Özen: "Bu fotoğraf ve videolar gerçekten çok değerli"

Organizasyonun ödül töreni Kaş Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, Türkiye şampiyonluğunu ve federasyon kupasını kazanan ve dereceye giren sporcuları kutladı. Su altı habitatının inanılmaz güzelliklerle dolu olduğunu belirten Özen, şunları kaydetti:

"Bunu en iyi şekilde belgelemek ve insanlarımıza göstermek için çekilen bu fotoğraf ve videolar gerçekten çok değerli. Katılan tüm sporcu ve spor kulüplerine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Antalya Valiliği, Antalya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Kaş Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü, organizasyon ekibine ve tüm görevlilere teşekkür ediyorum."