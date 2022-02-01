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Su altı güvenliği polis kurbağa adamlara emanet - Son Dakika

Su altı güvenliği polis kurbağa adamlara emanet

01.02.2022 13:45
Su altı güvenliği polis kurbağa adamlara emanet

Deniz, göl ve akarsularda zorlu şartlarda görev yapan polis kurbağa adamlar, 58 metreye kadar derinlikte kayıpların bulunması ve delillerin tespitinin yanı sıra su altı güvenliğini sağlıyor.

Deniz, göl ve akarsularda zorlu şartlarda görev yapan polis kurbağa adamlar, 58 metreye kadar derinlikte kayıpların bulunması ve delillerin tespitinin yanı sıra su altı güvenliğini sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yazılı, mülakat ve zorlu fiziki testlere tabi tutulan kurbağa adamlar, eğitimleri başarıyla tamamlamalarının ardından görev yapacakları illere atanıyor.

Güvenlik güçlerinin su altında görev yapabilen personeline verilen "kurbağa adam" unvanını taşıyan polisler, bölgelerindeki göl, akarsu ve denizlere atılan delilleri arıyor, suda kaybolan vatandaşları kurtarmak için çabalıyor.

İzmir'de görevli 14 polis kurbağa adam da İzmir, Manisa ve Uşak illerini kapsayan sorumluluk sahalarında tüm iklim şartlarında gece ve gündüz dalış yapıyor.

Özellikle görüş mesafesinin düşük olduğu kirli sularla derin kuyulara da dalış yapan kurbağa adamlar, son teknoloji ekipmanları sayesinde 58 metreye ulaşan derinliklerde görev yapabiliyor.

İzmir depremi ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketi başta olmak üzere çok sayıda arama kurtarma çalışmasına katılan kurbağa adamlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda da su altı güvenliğini sağladı.

Mesailerinin önemli bölümünü su altında delil aramakla geçiren kurbağa adamlar, zorlu şartlara karşı her an hazır olmak için yapılan tatbikatlar da dahil olmak üzere yılda 200'ün üzerinde dalış yapıyor.

İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve kurbağa adam Alper Tuğbay, AA muhabirine, kurbağa adam adaylarının çeşitli süreçleri tamamlamak zorunda olduğunu anlattı.

Adayların Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale'deki Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde zorlu bir test ve eğitim sürecinden geçtiğine işaret eden Tuğbay, kursu başarıyla bitiren polislerin kurbağa adam hizmet branşına geçtiğini ve Türkiye'nin her yerinde görev yapabildiğini anlattı.

Tuğbay, devlet büyüklerinin yapacakları deniz seyahatleri esnasında şüpheli cisim aramaları da yaptıklarını aktararak, "Sel felaketi gibi vakalarda arama-kurtarma görevlerine destek veriyoruz. Her yerde görev yapıyoruz. İzmir'deki ekibimiz bir sabah, Trabzon, Artvin veya Tunceli'ye doğru yola çıkabiliyor. Geçtiğimiz yıl çok aktif görevlerimiz oldu."

Kullandıkları sistemlerin diğer ülkelerin deniz polislerine kıyaslandığında iyi durumda olduğunu ifade eden Tuğbay, personelin kendi can güvenliği ve delil arama aşamasında malzemelerin iyi olmasının önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir, Polis, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Su altı güvenliği polis kurbağa adamlara emanet - Son Dakika


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