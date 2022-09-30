Su altı kazı çalışmalarında Roma dönemine ait toprak kandil bulundu - Son Dakika
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Su altı kazı çalışmalarında Roma dönemine ait toprak kandil bulundu

30.09.2022 11:40
Su altı kazı çalışmalarında Roma dönemine ait toprak kandil bulundu

KOCAELİ'nin Karadeniz kıyısındaki Antik Kerpe Limanı'nın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan su altı kazı ve araştırma çalışmalarında, Roma dönemine ait toprak kandil bulundu.

KOCAELİ'nin Karadeniz kıyısındaki Antik Kerpe Limanı'nın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan su altı kazı ve araştırma çalışmalarında, Roma dönemine ait toprak kandil bulundu.

Kandıra ilçesinin Kerpe sahilinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü onayıyla, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından Antik Kerpe Limanı'nda geçen sene su altı araştırmaları başlatıldı. Antik dönemden Osmanlı dönemine kadar ticari yolların önemli noktalarından biri olarak hizmet veren antik limanın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan çalışmalarda Roma dönemine ait kazıma tekniğiyle yapılmış kalp desenini andıran bitkisel motifli bir pişmiş toprak kandil bulundu. Eser, korunması amacıyla Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Kocaeli, Roma, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su altı kazı çalışmalarında Roma dönemine ait toprak kandil bulundu - Son Dakika

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