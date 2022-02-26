"Su altı komandoları" yılın 200 günü dalış yapıyor - Son Dakika
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"Su altı komandoları" yılın 200 günü dalış yapıyor

26.02.2022 12:07
"Su altı komandoları" yılın 200 günü dalış yapıyor

Erzurum'da komandolardan oluşan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, 8 ilde yaşanan sel ve çığ olaylarında mağdurların yardımına koşmanın yanı sıra akarsu, baraj, gölet ve su birikintilerinde kaybolan kişi ya da suç delillerini bularak adli olayların aydınlatılmasını sağlıyor.

Erzurum'da komandolardan oluşan Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, 8 ilde yaşanan sel ve çığ olaylarında mağdurların yardımına koşmanın yanı sıra akar su, baraj, gölet ve su birikintilerinde kaybolan kişi ya da suç delillerini bularak adli olayların aydınlatılmasını sağlıyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan SAK timleri, Erzurum'un yanı sıra sorumluluk alanlarındaki Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Rize ve Artvin'de yaşanan sel ve çığ olaylarında kaybolan kişilerin bulunması ya da debisi yüksek akarsu, baraj, gölet ve su birikintilerinde kaybolan ceset ile buralara atılan suç unsurları ile delillerinin bulunmasında görev alıyor.

Özel teçhizatla donatılan, üstün fizik gücü ve yeteneği olan komandolardan seçilen ve rütbeli askerlerden oluşan tim, dalgıçlık başta olmak üzere aldıkları sıkı eğitimlerle su altındaki her türlü görevin üstesinden geliyor.

Hem gerçek görevleri hem de eğitimleri sebebiyle yılın 365 gününün yaklaşık 200 gününü dalış yaparak geçiren SAK timleri, bu tür olaylarda özel kıyafet ve teçhizatlarını giyerek su altında arama yapıyor.

Bu aramalarda su altında kaybolan kişi ya da cesedin yanı sıra adli olayların aydınlatılmasında büyük önem taşıyan delil ya da suç unsurlarını bularak adli makamlara teslim eden SAK timleri, adli olayların aydınlatılmasında adalete yardımcı oluyor.

Su altında delil ararken "Her temas iz bırakır" prensibiyle hareket eden tim, belirli periyotlarla su altında eğitim ve tatbikat yaparak 7/24 göreve hazır bekliyor.

Doğal afetlerde mağdurların yardımına koşuyorlar

Sel, çığ gibi doğal afetlerdeki arama kurtarma çalışmalarında ön saflarda yer alarak mağdurların yardımına koşan tim özellikle özel teçhizat, üstün fizik ve yetenek gerektiren operasyonlarda görev alıyor.

Üstlendikleri görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için gerçek arazi ve hava koşullarında düzenli olarak tatbikat yapan SAK timleri, bu çerçevede olimpik havuzlarda da eğitim yapıyor.

Su altında kalma süreleri suyun debisi ile sıcaklığına göre değişen SAK timleri, akarsu, gölet veya buzlu sulardaki tüplü dalışlarda 15 dakika ile bir saat aralığında suyun altında kalabiliyor.

Su altında 42 metre derinliğe kadar arama tarama veya kurtarma faaliyetini yapabilen tim, ihtiyaç halinde denizlerde de arama ve kurtarma kabiliyetine sahip.

Senaryo gereği suyun içinde ceset ve delil aradılar

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesindeki bir havuzda dalış ve arama kurtarma eğitimi yapan SAK timleri, senaryo gereği öldürülerek suya atılan bir kişinin bulunmasına yönelik tatbikat yaptı.

SAK Tim Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Cihan Demirhan'ın talimatı üzerine timler, özel kıyafetlerini giyip teçhizatlarını aldıktan sonra senaryoya göre öldürüldükten sonra bir gölete atılan mağdurun olduğu tahmin edilen 50 metrekarelik alanda tüplü dalış yaptı.

Bu alanda dairesel yöntemle arama yapan SAK dalgıçları, suyun altında santimetre santimetre arama yaparak kısa sürede olaya ilişkin bazı delillere ulaştı.

Sudaki delilleri tek tek belirleyen timler, ardından delilleri özel korumalı suç geçirmez kutulara koyup yüzeye çıkardı.

Son teknolojiyle donatılan kameralarla olay yerini kayıt altına alan timler, senaryo gereği cesede ulaşmak için aramalarını sürdürdü.

Suç unsurlarının bulunduğu alanda dairesel şekilde yüzüp arama gerçekleştiren timler, suç unsurlarının atıldığı alanın yakınında bir ceset tespit etti.

Delillerin kaybolmaması için bu alanı güvenlik çemberine alıp cesedi sualtında ceset torbasına koyarak yüzeye çıkartan tim, aynı alandaki titiz delil aramasının ardından havuzdan çıkıp eğitimlerini sona erdirdi.

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Erzurum, Akarsu, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Su altı komandoları" yılın 200 günü dalış yapıyor - Son Dakika
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