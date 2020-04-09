Su altı maskeleri üzerinde çalışarak, yoğun bakım maskesi ürettiler - Son Dakika

TRAKYA Üniversitesi'nde, su altı maskeleri yapılan çalışmalarla geliştirilerek, koronavirüsle mücadele kapsamında solunum sıkıntısı çeken hastaların kullanımına hazır hale getirildi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, "Piyasadaki alternatif ürünleri inceleyerek kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz bu maskeler de söz konusu çalışmaların bir sonucu. Söz konusu maskeler, yoğun bakım ihtiyacı duyan hastalara, nefes alma konusunda hızlı ve kolay bir destek sağlayacak" dedi.

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya ve Güner Tezcan'dan oluşan ekip tarafından hayata geçirilen çalışmalar doğrultusunda, dalış maskelerinin mekanik ventilasyona (solunum desteği) uyum sağlamasına olanak sağlayan aparatlar, 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla üretildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, geliştirilen maskelerin koruyuculuğunun yüksek olduğunu belirterek, bu maske ile hastaların parçacık salınımının engellendiğini, üretilen aparat sayesinde alınan ve verilen havanın birbirine karışmadığını söyledi. Trakya Üniversitesi olarak, özellikle sağlık personelinin fedakar ve özverili çalışmaları sayesinde, Covid-19 virüsüne karşı ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Tabakoğlu, "Hastane çalışanlarımızı ve hastalarımızı korumak adına tedbirler geliştirmeye devam ediyoruz. Piyasadaki alternatif ürünleri inceleyerek kendi imkanlarımızla modifiye ettiğimiz bu maskeler de söz konusu çalışmaların bir sonucu. Söz konusu maskeler, yoğun bakım ihtiyacı duyan hastalara, nefes alma konusunda hızlı ve kolay bir destek sağlayacak. Maskeler sadece Covid-19 hastalarında değil, özellikle KOAH hastaları ile birlikte solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda da güvenle kullanılabilecek. Maskelerin tam yüz maskesi şeklinde olması, koruyuculuğu artırırken bulaş riskini azaltıyor. Hızlı ve kolay bir şekilde ventilatör desteği sağlayacak bu aparatla birlikte maske, bundan böyle ihtiyaç duyulan tüm hastalarımız için kullanılabilecek" dedi.

'BULAŞ RİSKİNİ ENGELLEMEYİ HEDEFLEDİK'

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Teknikeri Hayati Kaya, maskenin içindeki silikon kısmın yüzü tam kapladığı için göz, burun ve ağzı tamamıyla koruduğunu belirterek, "Biz bu üründe, 3 boyutlu yazıcıları kullanarak mekanik ventilasyona olanak sağlayan özel aparatlar geliştirdik ve bir modifiye işlemi yaptık. Maskenin üst kısmında yer alan oksijen giriş ve karbondioksit tahliye kısmı bizim özel tasarımımız. Bu ürünle hastaların parçacık salınımını ve bulaş riskini engellemeyi, alınan ve verilen havanın birbirine karışmamasını hedefledik" diye konuştu.

'KAYNAK KODLARI HERKESE AÇACAĞIZ'

TÜTAGEM Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, mevcut ürünlerden esinlenerek geliştirdikleri maskelerin, kaynak kod bilgilerini şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Muadil maskelerin kaynak kodları paylaşılmadığı için mevcut ürünlerin tasarımını değiştirip iyileştirmek mümkün olmuyor. Biz ise çalışmalarımızın kaynak kodlarını herkese açarak, tasarımları kendi sistemlerine uygulamak isteyen araştırmacılara destek vermiş olacağız. Bu çalışmayla yepyeni bir tasarım üretmedik ancak amaca hizmet eden dokunuşlarla, 3D yazıcılar sayesinde ilgili aparatların üretimini kolaylaştırdık."