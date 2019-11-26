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Su altı müzesi olacağı açıklanmıştı, kalıntıları suyun üzerine çıktı

6 saat önce

Su altı müzesi olacağı açıklanmıştı, kalıntıları suyun üzerine çıktıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde "su altı arkeoloji müzesi" olacağı açıklanan bin 500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edilen bazilikanın kalıntıları gölün çekilmesi ile su üzerine çıktı.

Su altı müzesi olacağı açıklanmıştı, kalıntıları suyun üzerine çıktı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde "su altı arkeoloji müzesi" olacağı açıklanan bin 500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edilen bazilikanın kalıntıları gölün çekilmesi ile su üzerine çıktı.

İznik Gölü'nün 20 metre açığında 2 metre derinlikte bulunan ve 1500 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edilen tarihi bazilika, Amerika Arkeoloji Enstitüsü'nün (Archaeological Institute of America) tarafından "2014 Yılının En Önemli 10 Keşfi" arasında gösterilmişti. Türkiye'nin ilk su altı arkeoloji müzesi olacağı açıklanan bazilikanın kalıntıları İznik Gölü'nde yaşanan kuraklığın ardından su üzerinden görülmeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesiyle ortaklaşa sürdürülen kazı faaliyetlerinin ardından Türkiye'nin ilk su altı arkeoloji müzesi olması için projesi hazırlanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan bazilikanın su altı arkeoloji müzesine dönüştürüleceğini açıklayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, "Turistler yeni tecrübeler istiyor. Tarihin ilk turistleri olan İskoç şövalyeleri, İznik bazilikasını ziyaret etmelerinin işareti olarak su altı bazilikasına mühür bırakmış. Turist, şova düşkün olduğu için eko-turizm ve doğa sporları turizmine ağırlık verip, yeni turizm rotaları ortaya çıkaracağız" dedi.

İznik gölünde tarihin en fazla su çekilmesinin yaşandığı bugünlerde su altında olan tarihi bazilikanın kalıntıları su üzerinden görülmeye başlandı. Bazilikayı görmek için İznik'e gelen, fakat su altında olduğu için göremeden giden ziyaretçiler, artık bazilika kalıntılarını görebiliyorlar. İznik gölünde yaşanan çekilme bu hızla devam ederse 1-2 sene içerisinde su altındaki bazilikanın tamamen su üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.

Su altı müzesi olacağı açıklanmıştı, kalıntıları suyun üzerine çıktı

Arkeoloji, Bursa, İznik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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