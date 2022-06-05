Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik - Son Dakika
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Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik

05.06.2022 10:52
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli su altı polisleri, Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik çalışması yaptı.

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli su altı polisleri, Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 20 dakika suyun altında kalan ekipler, göl tabanından otomobil lastiği, plastik ve cam şişe gibi çok sayıda atık çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Seyhan Baraj Gölü kıyısı ve su altında temizlik çalışma başlattı. Su altı polisleri, sabahın erken saatlerinde Menderes Adası'ndan göle girdi. Yaklaşık 20 dakika suyun altında kalan ekipler, göl tabanından otomobil lastiği, plastik ve cam şişe gibi çok sayıda atık çıkardı. Ekiplerin su altındaki çalışması aksiyon kamerasıyla görüntülendi.


Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik
YORUMLAR
500
Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı 6 kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı 6 kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan tespit edilip yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan Baraj Gölü, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su altı polislerinden Seyhan Baraj Gölü'nde temizlik - Son Dakika

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