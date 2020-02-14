Su altı ragbisinde 21 Yaş Altı Federasyon Kupası maçları İzmir'de oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Su altı ragbisinde 21 Yaş Altı Federasyon Kupası maçları İzmir'de oynanacak - Son Dakika Spor

Su altı ragbisinde 21 Yaş Altı Federasyon Kupası maçları İzmir'de oynanacak

12 dakika önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Ragbisi 21 Yaş Altı Federasyon Kupası müsabakaları yarın İzmir'de başlayacak.

Su altı ragbisinde 21 Yaş Altı Federasyon Kupası maçları İzmir'de oynanacak, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Sualtı Ragbisi 21 Yaş Altı Federasyon Kupası müsabakaları yarın İzmir'de başlayacak.

TSSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kapalı Yüzme Havuzu'nda yarın başlayacak ve pazar günü tamamlanacak organizasyonda 7 kulüpten 7 erkek ve 5 kadın takım mücadele edecek. Organizasyon, federasyonun Youtube kanalından canlı yayımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, Federasyon Kupası'na katılan tüm spor kulüplerine başarı dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli organizasyon öncesinde sporcularımız ve takımlarımız için federasyon kupası maçları ısınma turları niteliğinde olacak. Yarışmalarımıza destek veren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile enstitünün Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na su altı topluluğu üyelerimiz adına çok teşekkür ediyoruz."

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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