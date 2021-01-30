Su altı sporlarında Aday Hakem Kursu çevrim içi düzenlenecek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Aday Hakem Kursu'nun 19-21 Şubat tarihlerinde çevrim içi düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı planlı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında "Zoom" üzerinden gerçekleştirilecek.
Kursa başvurular 16 Şubat Salı gününe kadar, federasyonun internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: AA
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