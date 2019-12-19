Su altı tutkusuyla geçen yarım asır - Son Dakika
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Su altı tutkusuyla geçen yarım asır

6 saat önce

Sinop'ta dalgıçlık yapan 66 yaşındaki Yaşar Tarakçı, mesleğinde 50 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor.

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Sinop'ta dalgıçlık yapan 66 yaşındaki Yaşar Tarakçı, mesleğinde 50 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor.

İlk kez 16 yaşında dalarak su altının güzelliklerini keşfetmeye başlayan Tarakçı, ilk resmi dalışını ise 1972 yılında 19 yaşındayken gerçekleştirdi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun kurulmasıyla milli takım için mücadele etmeye başlayan Tarakçı, organizasyonlarda pek çok kez Türkiye'yi temsil etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde öğretim görevlisi olarak başladığı akademik hayatını 7 ay önce Sinop Üniversitesinden emekliye ayrılarak tamamlayan Tarakçı, tecrübelerini Sinop'ta sualtı teknolojisi programında eğitim gören dalgıç adaylarıyla paylaşmaya devam ediyor.


"Başladığımda Türkiye'de bu işi yapanlar çok azdı"


Tarakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su altının kendisi için bir yaşam tarzı olduğuna işaret etti. Her şeyden vazgeçtiğini ancak su altından vazgeçemediğini vurgulayan Tarakçı, 50 yıllık sürede çok sayıda arkadaşını da su altında kaybettiğini belirtti. Üniversiteden emekli olmasına rağmen su altından kopamayacağının altını çizen Tarakçı, "Başladığımda Türkiye'de bu işi yapanlar çok azdı, bize de pek akıllı gözüyle bakılmıyordu, 'Su altında ne işin var.' diye. Hayatım su altında geçti. Orada kendimi daha mutlu hissediyorum. Su altı sevgimiz ölene kadar devam edecek." diye konuştu.

Mesleklerinin hata kaldırmadığına dikkati çeken Tarakçı, "Gençlere mutlaka kuralları uymaları konusunda uyarılarda bulunuyorum. Hata yapan maalesef bunu yeri geldiğinde canıyla ödüyor. Gençlere hocaları, 'Bir şeyi yapma' diyorsa o şey kesinlikle yapılmamalı." dedi.

"Bu yaşımda 110 metreye kadar tüplü dalış yapabiliyorum"

Yaşar Tarakçı, 66 yaşında olmasına karşın derin dalış yapmaya devam ettiğini dile getirerek "Geçmişte de çok derin dalış yaptık. Açıkçası bilinçli de yapılmadı ancak yıllar geçtikçe tecrübe kazandık ve vücudumuz giderek buna alıştı. Bu yaşımda 110 metreye kadar tüplü dalış yapabiliyorum." şeklinde konuştu.


Tarakçı, akademik anlamda yapılan çalışmalara da katkı vermeye devam ettiğini, basılacak kitaplarıyla tecrübelerini su altı meraklılarıyla paylaşmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Türkiye, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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