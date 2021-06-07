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Su altında 13 Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika

Su altında 13 Türkiye rekoru kırıldı

07.06.2021 12:57
Su altında 13 Türkiye rekoru kırıldı, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Kulüpler Arası Havuz Federasyon Kupası'nda toplamda 13 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen Serbest Dalış Kulüpler Arası Havuz Federasyon Kupası'nda toplamda 13 Türkiye rekoru kırıldı.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre, Serbest Dalış Kulüpler Arası Havuz Federasyon Kupası, Kartal'daki Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Organizasyonda 10 kulüpten 59 sporcu, madalya için nefeslerini tuttu.

Yarışmalar, büyükler, ümitler ve gençler yaş gruplarında, dinamik apnea DNF-paletsiz, dinamik apnea DNF BF-çift palet, dinamik apnea DYN-monopalet, statik apnea STA-nefes tutma, hız apnea, dayanıklılık apnea 8x50 ve 16x50 disiplinlerinde yapıldı.

Yarışmalarda Bakırköy Ata Spor Kulübünden Ceren Güran, 4 Türkiye rekoruna imza attı. Genç kadınlar yaş grubunda yarışan Ceren Güran, dayanıklılık apnea 16x50 metre paletli mücadelesinde 12.14.38'lik derecesiyle genç ve büyük kadınlarda, dayanıklılık apnea 8x50 metre paletli yarışında ise 5.21.29'luk derecesiyle genç ve büyük kadınlarda 4 ayrı Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Okyanus Su Sporları Kulübünden Sude Fidan, dinamik apnea DNF-paletsiz kategorisini 105,66 metre, dinamik apnea DNF BF-çift palet kategorisini 141,8 metre, dinamik apnea DYN-monopalet kategorisini de 164,54 metrede tamamlayarak genç kadınlarda Türkiye rekorlarını kırdı.

Bakırköy Ata Spor Kulübünden Ege Yankı Güneş, dayanıklılık apnea 16x50 metre paletli mücadelesini 12.53.43 ve hız apnea 100 metre paletli yarışını 38.76 ile tamamlayarak genç erkeklerde 2 Türkiye rekoruna adını yazdırdı.

ODTÜ Spor Kulübünden Bilge Çingigiray, statik apnea STA-nefes tutmada 6.34.61 dakikalık derecesiyle büyük kadınlarda Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Türk Balıkadamlar Spor Kulübünden Zeynep Aydemir, dinamik apnea DNF-paletsizde 115,2 metrelik derecesiyle büyük kadınlarda Türkiye rekoru kırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Spor Kulübünden Özgür Seyrel, statik apnea STA-nefes tutma disiplininde 6.08.03'lük derecesiyle genç erkeklerde Türkiye rekoruna imza attı.

Türk Balıkadamlar Spor Kulübünden Alaaddin Çalışkan, dinamik apnea DNF-paletsiz kategorisinde 120,97 metrelik mesafesiyle genç erkeklerde Türkiye rekorunu geliştirdi.

Yarışların ardından erkeklerde en çok puanı Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü topladı. Okyanus Su Sporları Kulübü ikinci, ODTÜ Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise ODTÜ Spor Kulübü, topladığı puanlarla en başarılı takım olarak birincilik kürsüsüne çıktı. İkinci Türk Balıkadamlar Spor Kulübü oldu.

Şahin Özen: "Sporcularımızla, antrenörleri ve aileleriyle gurur duyuyoruz"

TSSF Başkanı Şahin Özen, organizasyonda 13 Türkiye rekorunun kırıldığını belirterek, sporcular ve antrenörleriyle gurur duyduklarını ifade etti.

Serbest Dalış Kulüpler Arası Havuz Federasyon Kupası'nın kapanış ve ödül töreninin ardından açıklamada bulunan Şahin Özen, serbest dalış branşının başarı ve birikimleriyle su altı sporlarında çok önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Özen, "13 Türkiye rekoruna bu ulusal yarışmada tanıklık ettik. Sporcularımızla, antrenörleri ve aileleriyle gurur duyuyoruz. Rekorlara imza atan, madalya kazanan tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Müsabakalara katılan spor kulüplerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca su altı sporlarının her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Spor Genel Müdürlüğümüze, organizasyona verdikleri destekten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve İBB Spor İstanbul'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Su altında 13 Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika Spor


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