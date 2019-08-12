Son Dakika Haberleri: Su altında bayramlaşma
Son Dakika Güncel Haber

Su altında bayramlaşma

34 dakika önce

Antalya'da dalış yapan genç, su altında arkadaşıyla bayramlaştı.

Antalya'da dalış yapan genç, su altında arkadaşıyla bayramlaştı.
Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu ekibi, Konyaaltı Plajı'nda dalış yaptı. Dalış sırasında su altının güzelliklerinin görüntüsünü ve fotoğrafını çeken gençlerden Kemal Gökoğlu, deniz dibinde 20 lira buldu. Parayı alan Gökoğlu, elini öpen arkadaşı Ahmet Refik'e bulduğu parayı bayram harçlığı olarak verdi.
Gökoğlu, sık sık dalış yaptıklarını, zaman zaman değişik malzemelere rastladıklarını söyledi. Bu seferki dalışlarında 20 lira bulduklarını aktaran Gökoğlu, bayram atmosferini denizin altında yaşamak amacıyla böyle bir davranış sergilediklerini kaydetti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'ye atanmasını değerlendirdi: Ufak bir yol kazası oldu
Torbalı Belediyesi'nde skandal iddia: Önce taciz edip, sonra kovdular Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı! Kurbanlıklardan artakalanlar, TIR'dan caddeye döküldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 16:57:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su altında bayramlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]