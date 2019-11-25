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Su altında çalışmak için eğitim alıyorlar

6 saat önce

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü'nde dalgıçlık eğitimi alan 3 kız öğrenci, su altındaki zorlu süreçlerden başarı ile çıkıyor.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü'nde dalgıçlık eğitimi alan 3 kız öğrenci, su altındaki zorlu süreçlerden başarı ile çıkıyor.

Sualtı Teknolojileri Bölümü öğrencileri, su altındaki batıklarda enkaz kesme ve kaynak yapma gibi zorlu eğitimlere tabii tutuluyor.

Çoğunluğu erkek öğrencilerden oluşan bölümde eğitim alan 3 kız öğrenci ise su altındaki başarılarıyla dikkati çekiyor.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü öğrencisi Elif Ezgi Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dalgıçlığın kadınlar açısından zor bir meslek olduğunu söyledi.

Aldıkları eğitim sayesinde, işin zorluğunun bir süre sonra ortadan kalktığını vurgulayan Koç, "Biraz da bünyenize bağlı bir durum. Evet eğitimler zor geçiyor ama biz alıştık." dedi.

Dalgıçlığın ilgisini çektiğini anlatan Koç, "Ama üniversitelerde böyle bir bölüm olduğunu bilmiyordum. Şans eseri araştırırken gördüm. Benim açımdan güzel bir tercih oldu." diye konuştu.

Koç, eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra sanayi dalgıcı olarak görev yapmak istediğini belirterek, "Burada eğitimlerimiz hocalarımızın koordinesinde devam ediyor. Su altında enkaz kesme ve kaynak yapma gibi işlemler yapıyoruz. Tabii bunlar zor işler. Çalışırken dikkat etmeniz gereken birçok konu var. Hata kabul etmeyen bir iş yapıyoruz." ifadesinde bulundu.

Sevgi Nur Özkurt ise her işin kendine göre bir zorluğu bulunduğuna işaret ederek, hedeflerine ulaşmak için zorlu eğitimlerden geçmelerinin mecburi olduğunu anlattı.

Özkurt, "Özellikle basınç odası eğitimleri zor geçiyor. Su altında kaynak, montaj yapmak kolay olmuyor. Ancak hedeflerimize ulaşmak istiyorsak zorluklarla başa çıkmayı öğrenmeliyiz." dedi.

Su altında çalışmak için eğitim alıyorlar

Sinop Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:26 Kaynak: AA
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