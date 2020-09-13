Su altında evlenme teklifi - Son Dakika

KONYALI iş insanı Bekir Gülcan, öğretmen olan kız arkadaşı Hasibe Akın'a Antalya'nın Alanya ilçesinde, su altında evlenme teklifi yaptı. Akın'dan 'evet' cevabını alan Gülcan mutluluk yaşadı.

Medikal malzeme sektöründeki iş insanı Bekir Gülcan, 6 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı öğretmen Hasibe Akın'a sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istedi. Akın ile birlikte Antalya'nın Alanya ilçesine giden Gülcan, bir organizasyon firmasıyla anlaşarak kız arkadaşına su altında evlilik teklifi yaptı. Hasibe Akın suya dalış yaptığında 'Karagözlüm benimle evlenir misin? Evet dersen sarıl, hayır dersen oksijenimi al git' yazılı pankart açıldı. Bu sırada Akın'ın yanına gelen Gülcan, yanında getirdiği yüzüğü çıkararak evlilik teklifinde bulundu. Akın, evlenme teklifini kabul ederek Gülcan'a sarıldı. Gülcan da evlilik yüzüğünü Akın'ın parmağına taktı.