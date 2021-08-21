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SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ - Son Dakika

SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ

21.08.2021 10:42

ANTALYA'da yaşayan ressam Ezgi Bilgin (32), su altı tutkusunu sanatıyla birleştirdi.

ANTALYA'da yaşayan ressam Ezgi Bilgin (32), su altı tutkusunu sanatıyla birleştirdi. 2 ay dalış eğitiminin ardından iki yıldızlı dalgıç belgesini alan Bilgin, su altında özel bir teknikle resim yapmaya başladı. Organik yağlı boya kullanarak tuvale hayat veren Bilgin, son yaptığı resimlerle Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan yangın ve sel felaketlerini tuvale aktardı.

Resim tutkusu 7 yaşında başlayan Ezgi Bilgin, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi ve resim alanında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 20 yılı aşkın süredir gerek yağlı boya gerekse sulu boya resimler yapan, ABD, İngiltere, Tayvan ve Rusya gibi birçok farklı ülkede sergiler açan Bilgin, su altı tutkusunu sanatıyla birleştirmeye karar verdi. 2 ay süreyle dalış eğitiminin ardından iki yıldızlı dalgıç belgesini alan genç ressam, eserlerini su altında özel bir teknikle yapmaya başladı. Organik yağlı boya kullanan Bilgin, su altında yaptığı son resimlerle Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan yangın ve sel felaketlerini tuvale aktardı.

RÜYASINDA GÖRÜP YAPTI

"Su altında sesten ve dünyanın titreşiminden uzak resim yapmanın verdiği haz anlatılmaz" diyen Bilgin, şunları söyledi:

"Su altında yaptığım resimlerde hiçbir kural yok. Suyun akıntısında çizgileri çizerken kimi zaman eğri oluyor. Yaşamım boyunca öğrendiğim teknikleri uygulamadan özgün ve ruhumun o an bana seslendiği şekilleri yapıyorum. Geçen günlerde yaşanan Manavgat orman yangınında yaşanan can kayıpları ormanların küle dönmesi beni ruhen çok etkilemişti. Gece rüyalarımda orman yangınlarını görmüştüm. Sonraki ilk dalışımda orman yangınını resmettim. Ardından ülkemiz sel felaketleriyle sarsıldı. Bu sefer tuvalime selde zarar gören oyun parkları ve yok olan çocukları çizdim."

RESSAM DENİZ KIZI

Su altında resim yapmaya devam edeceğini ve gelecekte bu resimlerden sergi açacağını belirten Ezgi Bilgin, arkadaşlarının kendisine 'ressam deniz kızı' diye hitap ettiğini söyledi. Bilgin, "Bir sanatçı olarak yaratmayı, bilinçaltını derinlerden suyun yüzeyine çıkarmayı ve yeni bir yol ile dışa vurmayı hedefliyorum. Belki de bu noktada dalış benim için yeni bir ilham kaynağı oldu. Sanat bir dil ve bu dil sayesinde bilinç dışından gelen duyguların ifadesini mümkün kılıyor" diye konuştu.

HER DALIŞ BİR SAAT

Ressam Ezgi Bilgin'in su altı resim çalışmalarına hazırlayan ve video çekimlerini gerçekleştiren dalış hocası Erkun Tanyar, resimlerin yapım aşamasına bire bir tanık oldu. Her dalışın bir saate yakın sürdüğünü anlatan Tanyar, "Ezgi Bilgin, dalış yapmak istediğini ve dalışları sırasında resim yapmayı düşündüğünü bana anlattı. İlk önce dalış yapmayı ve su altına alışması için 2 ay eğitim alarak dalmayı öğrendi. O kadar çok su altında resim yapmak istiyordu ki tüm eğitimleri başarıyla geçip iki yıldızlı dalgıç oldu. Resimlerini yaparken videolarını çekerken kendisinin heyecanına ortak oluyorum" dedi.

SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ
SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ

Türkiye, Yangın, Ressam, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SU ALTINDA FELAKETLERİ RESMETTİ - Son Dakika


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