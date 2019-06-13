Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu
4 saat önce
Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulunduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından su altında gizlenmiş trol ağları bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:40 Kaynak: İHA
Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü
Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından su altında gizlenmiş trol ağları bulundu.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, oluşturduğu zarar nedeniyle Marmara Denizi
'nde tamamen yasaklanan trol avcılığının önüne geçmek için devriyelerini sürdürüyor.
Su altında gizlenmiş halde bulundu
Dalgıç polis ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesi kesiminde tekneler ile yapılan kontrol ve tarama çalışmaları esnasında, Beyazköy
mevkiinde kıyıya yakın bir nokta da, su altına gizlenmiş trol ağları ve malzemeleri ele geçirildi.
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