Son Dakika Haberleri: Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu

4 saat önce

Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulunduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından su altında gizlenmiş trol ağları bulundu.

Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından su altında gizlenmiş trol ağları bulundu.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, oluşturduğu zarar nedeniyle Marmara Denizi'nde tamamen yasaklanan trol avcılığının önüne geçmek için devriyelerini sürdürüyor.
Su altında gizlenmiş halde bulundu
Dalgıç polis ekipleri tarafından Süleymanpaşa ilçesi kesiminde tekneler ile yapılan kontrol ve tarama çalışmaları esnasında, Beyazköy mevkiinde kıyıya yakın bir nokta da, su altına gizlenmiş trol ağları ve malzemeleri ele geçirildi.
Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:40 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Büyükçekmece'de akıl almaz olay: Sınava giren torununa aldığı suyun içinden alkol çıktı Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler Çiftçi, ırmakta telef olan ineğine sarılıp gözyaşı döktü Cani kadın, "Seni son kez öpmek istiyorum" deyip sevgilisinin dilini kopardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:34:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su altında gizlenmiş halde trol ağları bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]