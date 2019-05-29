Son Dakika Haberleri: Sular altında kalacak olan tarihi köprüdeki restorasyon bitti
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Sular altında kalacak olan tarihi köprüdeki restorasyon bitti

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapımı devam etmekte olan Çetintepe Barajı'nın sular altında kalacak olan Roma dönemine ait tarihi Altınlı Köprü'nün restorasyon çalışmaları sona erdi.

Sular altında kalacak olan tarihi köprüdeki restorasyon bitti, System.String[]

Gölbaşı ilçesine 8 kilometre mesafede bulunan ve Çetintepe Barajı'nın tamamlanması ile sular altında kalacak 83 metre uzunluğundaki 4 kemer göze sahip olan Altınlı Köprü'nün restorasyonla dayanıklılığının artırılarak gelecek nesillere aktarılması için korunması amaçlandı. Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı ilçeleri ile Elbistan ve Kahramanmaraş'ın geçiş güzergahı olarak önemli yere sahip olan köprü, Roma döneminde yapıldı. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı zamanında ise köprü ayakları üzerinden yeniden inşa edilerek günümüze kadar taşındı.

"DELİ DUMRUL'UN MEŞHUR KÖPRÜSÜ"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan tarihi köprünün kendine has bir yapısı olduğunu belirterek, "Altınlı Köprü Adıyaman iline bağlı Gölbaşı ilçesinin kuzeyinde ilçeye yaklaşık 8 kilometre mesafededir. 83 metre uzunluğunda 4 kemer göze sahiptir. İlk önce Roma döneminde yapılan köprünün Anadolu Selçuklu ve Osmanlı zamanında eski ayakları üzerinden yeniden inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir. Göksu Çayı üzerinde kurulmuş olan köprü eski bir kervan yolu güzergahında bulunmaktadır. 16'ncı yüzyıl Osmanlı arşiv kayıtlarında bu köprünün Adıyaman Besni'nin Gölbaşı, Elbistan ve Kahramanmaraş güzergahında bulunması bu köprünün önemini ve sürekliliğini ortaya koymaktadır. Söz konusu Altınlı köprü, Profesör Doktor Fahrettin Kırçıoğlu'na göre Deli Dumrul'un meşhur köprüsü olarak da ifade edilmektedir. Köprü Çetintepe Barajı'nın yapılmasıyla sular altında kalacak ve söz konusu köprünün restorasyon çalışması tamamlanmıştır" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:15 Kaynak: DHA
Roma, Adıyaman, Güncel
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