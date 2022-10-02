SU ALTINDA KALACAK YUSUFELİ'DE, 10 BİN KİŞİNİN GÖÇÜ KIŞ ÖNCESİ TAMAMLANACAK

ARTVİN'de baraj inşaatı ile birlikte sular altında kalacak Yusufeli ilçesinde 10 bin kişinin büyük göçü, kış ayları gelmeden tamamlanacak. Bu süreçte hak sahiplerine 3 bin lira taşınma yardımı yapılacağını belirten Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Konutlarımızı neredeyse tamamladık. Hem iş yeri hem de konutlar için kuralar çekildi. Bugün eksiklerimizi tespit edip, taşınma için gerekli neler yapılabilir konusunu istişare ettik" dedi.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda gövde inşaatı tamamlandı. Baraj inşaatı ile ilçe merkezi ile köylerdeki 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

152 YILLIK TARİHİNDE 7'NCİ KEZ TAŞINACAK

İlçenin yeni yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde, 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolgu ile 153 hektar alan elde edildi. 3 bölgede 10 etap halinde sürdürülen altyapı çalışmaları ile hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları da tamamlandı. Sular altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 köyde, yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi, inşa edildi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınan ilçede 10 bin kişinin büyük göçü, kış ayları gelmeden tamamlanacak.

'ÇALIŞMALARIMIZDA SONA GELDİK'

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, havalar soğumadan taşınma işlemlerinin tamamlanacağını belirterek, "Önemli mesafeler aldık. Yusufeli merkezi ve 19 köyü ile birlikte iskan çalışması yapıldı. 2 bin 660 ilçe merkezinde, 520 de köylerde olmak üzere toplam 3 bin 180 aile için hak sahibi olmasına karar verildi. Bu çerçevede 325 tane de iş yeri hak sahibimiz var. Bu çalışmalarımızda sona geldik. Konutlarımızı neredeyse tamamladık. Hem iş yeri hem de konutlar için kuralar çekildi. Bugün eksiklerimizi tespit edip, taşınma için gerekli neler yapılabilir konusunu istişare ettik. Sevinerek söyleyeyim; geçen günlerde iş yerlerini ve kamu kuruluşlarını taşımıştık" dedi.

'SİTE YÖNETİMİ OLUŞTURULDU'

Konutlarda yakıt ve ortak ödemelerin maliyetini de açıklayan Vali Doruk, "Kafalarda bazı soru işaretleri var; yeni yerimizde yakacak, aidat durumu ne olacak? Bununla ilgili başlangıçta TOKİ'nin önderliğinde site yönetimi oluşturuldu. Kasım ayından itibaren hak sahibi vatandaşlarımız, ödeme takvimine başlamış olacak. Genel bir rakam vermek gerekirse; dairelerin büyüklüğüne göre 300 lira ile 450 lira arasında ortak giderler için konut sahiplerinin ödeyeceği aidatlar var. Buna ilaveten 1000 lira ile 1200 lira arasında yakacak masrafı oluyor. Tabii bu yakma durumuna göre değişir. Çok yakarlarsa artar, az yakarlarsa azalabilir. Bu arada taşınan vatandaşlara da 3 bin lira taşınma yardımı yapacağız" diye konuştu. (DHA)