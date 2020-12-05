Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru - Son Dakika

Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru

05.12.2020 10:53
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru, System.String[]

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ile birlikte ilçe merkezi ve 4 köy su altında kalacak.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ile birlikte ilçe merkezi ve 4 köy su altında kalacak. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki çalışmalar sürüyor.

?Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına toplam 2 bin 597 konut inşa edilecek. Şu ana kadar 340 konutun inşa edildiği yeni yerleşim alanında 224 konutun da kaba inşaatı tamamlandı. Bunun haricinde 518 konutta inşaat çalışmaları devam eden yerleşim alanında 1174 konutun da ihalesi yapıldı. Yeni yerleşim yerinde hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez cami, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli ve 20 derslikli okul, müftülük ve adliye binaları tamamlandı. 25 yataklı hastane inşaatındaki çalışmalar da sürüyor. İnşaat, harita, elektrik, elektronik ve çevre mühendisi 15 kadın da yeni yerleşim yerinin inşa çalışmalarında görev alıyor. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmalarında sona gelindi.YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİ

Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt ve İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla 'Kiskim' olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis'e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da yerleşim merkezi, yeniden Ersis'ten Öğdem'e nakledildi. 1 Haziran 1933 tarihinde Artvin vilayeti lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh vilayeti kuruldu. Artvin'in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum vilayetine bağlandı. Çoruh vilayetinin merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize'den Artvin'e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum vilayetinden alınarak, tekrar Çoruh vilayetine bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh vilayetinin ismi Artvin olarak değiştirildi. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem'den bugünkü merkezi olan Ahalt'a nakledildi.


Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru

Yusufeli, Türkiye, Artvin, Çoruh, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde sona doğru - Son Dakika


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