Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena - Son Dakika

ARTVİN'in, Yusufeli Barajı nedeniyle 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmasına hazırlanılan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. 72 senelik son alana veda edecek ilçe halkının isteğiyle yeni yerleyim yerinde boğa güreşleri geleneğinin yaşatılabilmesi için arena yapımına da başlandı. Mesire alanında amfitiyatro halinde oluşturulacak arenada, boğa ve karakucak güreşleri gerçekleştirilecek.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) gövde inşaatı tamamlandı. Su tutmaya başlayan barajın projesi ise ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkeziyle 4 köyde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri, 9 bin 430 dönüm tarım arazisi ve boğa güreşlerinin yapıldığı arena, sular altında kalacak.