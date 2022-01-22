Üye Girişi
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena - Son Dakika

Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena

22.01.2022 10:18
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena

ARTVİN'in, Yusufeli Barajı nedeniyle 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmasına hazırlanılan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor.

ARTVİN'in, Yusufeli Barajı nedeniyle 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmasına hazırlanılan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. 72 senelik son alana veda edecek ilçe halkının isteğiyle yeni yerleyim yerinde boğa güreşleri geleneğinin yaşatılabilmesi için arena yapımına da başlandı. Mesire alanında amfitiyatro halinde oluşturulacak arenada, boğa ve karakucak güreşleri gerçekleştirilecek.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te temeli atılan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) gövde inşaatı tamamlandı. Su tutmaya başlayan barajın projesi ise ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkeziyle 4 köyde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri, 9 bin 430 dönüm tarım arazisi ve boğa güreşlerinin yapıldığı arena, sular altında kalacak.

'GELENEKSEL FESTİVALLER YAPILACAK'1950 yılında son yerleşim yerinde kurulan Yusufeli ilçe merkezi, 12 kilometre uzaklıktaki Yansıtıcılar mevkisinde yeni yerleşim alanına taşınacak. Altyapı çalışmalarında sona gelinen, 1638 konut inşaatının sürdüğü yeni yerleşim alanında, halkın isteğiyle boğa güreşleri geleneğinin yaşatılabilmesi için arena yapımı çalışması da başlatıldı. Planlanan mesire alanında amfitiyatro şeklinde oluşturulacak arenada boğa güreşleri ve karakucak güreşleri yapılabilecek. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ilçenin yeni yerine taşınma sürecinin devam ettiğini, uygun konut ve kamu binaları inşaatının sürdüğünü söyleyerek, "Diğer taraftan da sosyal tesislerimiz yapılmaya devam ediyor. Bir mesire alanı da inşa ediliyor. Bu alanın içerisinde bizim geleneksel festivallerimizi yapabileceğimiz alanı içerisinde barındırıyor. Burası amfitiyatro alanı olacak. Karakucak güreşleri ve boğa güreşlerinin içinde sergileneceği bir alan oluşturuluyor. İnsanların kullanabileceği geniş piknik alanları kır kahvehaneleri ve lokantalarıyla muhteşem konsept olacak" dedi.

Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena
Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena
YORUMLAR
500

Yusufeli Barajı, Yusufeli, Artvin, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena - Son Dakika


Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışa çıkarıldı         
10:16
Yoldan çıkan minibüs hızını alamadı, önce tıra sonra otomobile çarptı: 4 yaralı Yoldan çıkan minibüs hızını alamadı, önce tıra sonra otomobile çarptı: 4 yaralı         
10:14
Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı Bu hafta piyasada neler oldu?Borsa ve döviz yatırımcısına kaybettirdi, altın kazandırdı         
09:47
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek         
14:28
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10

Son Dakika Haberleri
10:14 Yoldan çıkan minibüs hızını alamadı, önce tıra sonra otomobile çarptı: 4 yaralı
10:13 Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL
10:06 Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı
09:40 Maaşını çekmek için yaşlı adamın cesedin postaneye kadar götürdüler
09:20 Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu protestocularına: "Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım"
09:10 CHP'den enflasyonu düşürmek için 10 madde: Ekonomide kral değil, kural olmalı
09:04 Kadını cinsel gücü artırıcı ilaç mı öldürdü, yasak aşkı mı?
08:52 AK Parti'den istifa eden eski başkan için bomba "yasak aşk" iddiası
08:45 Gülse Birsel, elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında fatura
08:41 Oyuncu Gülse Birsel, gelen elektrik faturasına isyan etti: Kira tadında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 10:30:27. #1.11#
SON DAKİKA: Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine arena - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement