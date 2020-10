Su altında kalacak Yusufeli'nin yeniden inşasına kadın eli - Son Dakika

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ile birlikte ilçe merkezi ve 4 köy su altında kalacak. Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim alanının inşasında inşaat, harita, elektrik, elektronik ve çevre mühendisi 15 kadın, titiz bir çalışma yürütüyor.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

15 KADIN MÜHENDİS, GÖREV BAŞINDA150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına toplam 2 bin 597 konut inşa edilecek. Şu ana kadar 340 konutun inşa edildiği yeni yerleşim alanında 224 konutun da kaba inşaatı tamamlandı. Bunun haricinde 518 konutta inşaat çalışmaları devam eden yerleşim alanında 1174 konutun da ihalesi yapıldı. Yeni yerleşim yerinde hükümet konağı, öğretmenevi, spor salonu, merkez cami, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlığı, 24 derslikli ve 20 derslikli okul, müftülük ve adliye binaları tamamlandı. 25 yataklı hastane inşaatındaki çalışmalar da sürüyor. İnşaat, harita, elektrik, elektronik ve çevre mühendisi 15 kadın da yeni yerleşim yerinin inşa çalışmalarında görev alıyor.İnşaat Mühendisi Aleyna İnci, "Sadece buradan değil her alanda kadın çalışan görmek bizleri mutlu ediyor. Kendi memleketimde inşaat mühendisi olarak çalışmak ayrıca bir gurur veriyor. Hastane bölgesinde görevliyim, inşaatın ilerleyişini, kalıbını, demirini, yapılan ince imalatları kontrol ediyorum" dedi.'KADIN HER YERDE ÇALIŞIR'Elektrik Elektronik Mühendisi Özgül Usta Peken de, "Şantiyede bir kadın çalışabiliyorsa her yerde çalışır. Aslında bu işin kadın ya da erkeği yok. Ben daha önce başka şantiyelerde de çalıştım. Yaklaşık 2 yıldır yeni Yusufeli ilçesinin inşaatında görev yapıyorum. Yeni bir ilçenin yapımında çalışmak bizler için gurur verici" şeklinde konuştu.Elektrik Elektronik Mühendisi Ayşegül Güler Aydın ise, "Böylesine büyük bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Burası benim ilk şantiye deneyimim oluyor. Burada pek çok şey öğrendim. İnsanların yeni bir yaşam kuracağı ilçede çalışmaktan ayrıca çok mutuyum" ifadelerini kullandı.Harita Mühendisi Gamze Bahadır, "Her bir binanın her bir katında benim emeğim var, bunu biliyor olmak ve her yerde bir anı bırakmak çok hoş" dedi.'KADINLAR ÇOK DAHA İNCE ÇALIŞIYOR'Elektrik Mühendisi Bilge Abanoz, yeni yerleşim yerinde yapılan kamu binalarının elektriklerinden sorumlu olduğunu ve böyle bir projede yer aldığı için çok gururlu olduğunu ifade etti.2 yıldır yeni yerleşim yerinde çalıştığını belirten Mimar Yasemin Karataş , "Çok gururluyuz. Kadınların çok daha ince çalıştığını inkar edemeyiz. Çok güzel işler icra ediliyor" diye konuştu.YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİ

Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt ve İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla 'Kiskim' olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis'e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da yerleşim merkezi, yeniden Ersis'ten Öğdem'e nakledildi. 1 Haziran 1933 tarihinde Artvin vilayeti lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh vilayeti kuruldu. Artvin'in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum vilayetine bağlandı. Çoruh vilayetinin merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize'den Artvin'e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum vilayetinden alınarak, tekrar Çoruh vilayetine bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh vilayetinin ismi Artvin olarak değiştirildi. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem'den bugünkü merkezi olan Ahalt'a nakledildi.