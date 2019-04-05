Su Altında Kalan Köyde Güzel Görüntüler Oluştu

Kars
'ta geçen yıl su tutmaya başlayan Kars Barajında suların yükselmesiyle terk edilen Çamçavuş köyü su altında kaldı.
Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde, kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle hayata geçirilen "Göl su" projesi kapsamında yapılan Kars Barajında, 19 Temmuz 2018'den itibaren su tutulmaya başlandı.
Kars Barajının dolmasıyla sular altında kalan köy, güzel görüntüler oluşturdu. Karların erimesiyle su seviyesi yükselen baraj, önceden boşaltılan Susuz
ilçesine bağlı Çamçavuş köyünü sular altında bıraktı.
Sular altında kalan asfalt yol, evlerle ve caminin ilginç manzaralar oluşturması fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Kafkas Üniversitesi
Radyo Televizyon
Programcılığı öğrencisi Faruk Sinik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajın dolmasıyla birlikte su altında kalan köyün çok güzel fotoğraf kareleri oluşturduğunu söyledi.
Kendilerinin de bu fırsatı değerlendirmek için baraj gölüne geldiklerini ifade eden Sinik, "Devlet Su İşleri
tarafından buraya büyük bir baraj yapıldı. Karların erimesinin ardından çok güzel fotoğraflık görüntüler çıkıyor. Biz de Kafkas Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı öğrencileri olarak buranın güzelliği değerlendirmek istedik. Gerçekten çok güzel fotoğraflar kareleri çıkıyor." diye konuştu.
Vatandaşlardan Tamer Yurdadönen, barajın güzel görüntüler oluşturduğunu anlatarak, "Ben de Balıkesir
'den geliyorum. Bu barajın bölgemize yeni yapıldığını öğrendim, ziyaret etmek istedim. Burada çok güzel bir görüntü oluşmuş. Köylerimize yakın böyle bir yer yer yoktu, oluşan göl çok güzel bir manzara oluşturmuş." dedi.