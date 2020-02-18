Su altında kalan şehirlerden milyonlarca kişi göç etmek zorunda - Son Dakika
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Su altında kalan şehirlerden milyonlarca kişi göç etmek zorunda

7 saat önce

ABD'nin San Francisco ve Filipinler'in Manila metropollerinde iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesi yükselirken, milyonlarca kişinin su altında kalan şehirlerden göç etmek zorunda kalacağı öngörülüyor.

Su altında kalan şehirlerden milyonlarca kişi göç etmek zorunda, System.String[]

ABD'nin San Francisco ve Filipinler'in Manila metropollerinde iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesi yükselirken, milyonlarca kişinin su altında kalan şehirlerden göç etmek zorunda kalacağı öngörülüyor.


Pasifik Okyanusu'nun iki ayrı ucunda bulunan iki metropolde, iklim değişikliği nedeniyle deniz seviyesinin yükseldiği gözlendi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco ve Filipinler'in Manila metropollerinde, deniz seviyesinin yükselmesi endişeye neden oldu. Yerleşimin kıyı şeridinde yoğunluk göstermesi bölge sakinlerini korkuturken, iklim değişikliğinin oluşturacağı sorunlar da gözler önüne serildi. San Francisco Denetim Kurulu üyesi Aaron Peskin suların yükselmesine ilişkin, "Hiçbir şey yapmayarak suların kapımıza kadar yükselmesini mi bekleyeceğiz" ifadeleriyle durumun aciliyetine vurgu yaptı.


Dünya genelinde yaklaşık 600 milyon kişi deniz kıyısında yaşarken, deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte yaşanan gelgit olaylarının etkisinin artması ve iklim değişikliğinin şiddetli fırtınaları da beraberinde getirmesi bekleniyor. Deniz seviyesinin yükselmesiyle ev, okul ve ibadethanelerin sular altında kalması kaçınılmazlığını korurken, bununla beraber milyonlarca insanın kıyıdan uzaklaşarak iç kesimlere göç etmesi öngörülüyor. Bir okyanusun iki ayrı ucunda yer alan metropoller, iklim değişikliğinin gelecekte oluşturacağı sorunların günümüze yansıması olarak görülüyor. - SAN FRANCISCO

San Francisco, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:28 Kaynak: İHA
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