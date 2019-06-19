Su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
19 dakika önce
Bursa ve Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle taşan dereler yüzlerce dönüm tarım arazisini sular altında bıraktı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
ve Balıkesir
'de şiddetli yağış nedeniyle taşan dereler yüzlerce dönüm tarım arazisini sular altında bıraktı. Yağmur sebebiyle göle dönen tarlalar havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Bursa'nın Karacabey
ilçesinden doğarak Susurluk
çayı ile birleşip Manyas
gölüne dökülen Koca Dere şiddetli yağışlar sebebiyle taştı. Manyas gölüne döküldüğü çöküntü alandaki verimli tarım arazileri sular altında kaldı. Binlerce dönümlük tarım arazisi göle dönerken ilginç manzarada gökyüzünden drone ile görüntülendi. Bölgede zararın tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
(Süleyman Aydın/İHA)
Almanya Şansölyesi Merkel, resmi tören sırasında fenalaştı! Korkutan anlar kameraya yansıdı
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla boş arsaya giden polis, kadın cesedi buldu
Balıkesir'de bulunan Çiçek Adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı
50 yıllık eşini öldüren koca: Keşke o beni öldürseydi