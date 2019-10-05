Su altında konser

Bursa'da özel bir okulun 3. sınıf öğrencileri, müzik dersi kapsamında aldıkları ukulele çalgı eğitimini su altında gerçekleştirerek, sıra dışı bir tecrübe yaşadılar.



'Sanat Her Yerde' etkinlikleri kapsamında birbirinden farklı alanlarda çalışmalarını gerçekleştiren öğrenciler, bu kez müzik derslerini havuza taşıdılar. 3. sınıf öğrencileri, Müzik öğretmeni Tuba Palancı eşliğinde ukulele çalgı eğitimlerini bu hafta havuzda yaptılar. Suya dayanıklı olan makala waterman ukulelerini su altında çalarak, çıkan sesleri duymaya çalışan öğrenciler, bir müzik aletini sıra dışı bir ortamda test etme fırsatı buldular. Su altında harika bir tecrübe edinen öğrenciler, sanatı farklı bir alana taşıyabilmenin mutluluğunu yaşadılar. - BURSA