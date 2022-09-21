SU ALTINDA 'MAVİ VATANDA NÖBETTEYİZ' PANKARTI

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, eğitim faaliyetleri sırasında 27 metre derinlikte 'Mavi Vatanda Nöbetteyiz' pankartı açtı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi, eğitim çalışmalarını sürdürdü. Tim görevlilerinin her türlü duruma hazır olmaları için yapılan çalışmalarda, personelin dayanıklılık, hareket kabiliyeti, arama kurtarma çalışmalarında yeni yöntemler gibi konularda eğitim veriliyor. Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında devam eden su altı dalış eğitimi çalışmaları sırasında SAK görevlileri su yüzeyinin 27 metre altında Türk bayrağı ve 'Mavi Vatanda nöbetteyiz' pankartı açtı.
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