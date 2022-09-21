SU ALTINDA 'MAVİ VATANDA NÖBETTEYİZ' PANKARTI - Son Dakika
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SU ALTINDA 'MAVİ VATANDA NÖBETTEYİZ' PANKARTI

21.09.2022 12:16

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, eğitim faaliyetleri sırasında 27 metre derinlikte 'Mavi Vatanda Nöbetteyiz' pankartı açtı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timi, eğitim faaliyetleri sırasında 27 metre derinlikte 'Mavi Vatanda Nöbetteyiz' pankartı açtı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi, eğitim çalışmalarını sürdürdü. Tim görevlilerinin her türlü duruma hazır olmaları için yapılan çalışmalarda, personelin dayanıklılık, hareket kabiliyeti, arama kurtarma çalışmalarında yeni yöntemler gibi konularda eğitim veriliyor. Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında devam eden su altı dalış eğitimi çalışmaları sırasında SAK görevlileri su yüzeyinin 27 metre altında Türk bayrağı ve 'Mavi Vatanda nöbetteyiz' pankartı açtı.

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timi çalışmalarını sürdürüyor Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timi çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: DHA

Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SU ALTINDA 'MAVİ VATANDA NÖBETTEYİZ' PANKARTI - Son Dakika

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