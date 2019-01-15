Su Altındaki Kuyulara Zodyak Botla Ulaştılar
1 saat önce
İZMİR'in Foça ilçesinde görev yapan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekibi, ilçenin önemli bir bölümüne su sağlayan ve son günlerdeki sağanak nedeniyle su altında kalarak devre dışı olan kuyulara zodyak botla ulaştı.
İZMİR'in Foça
ilçesinde görev yapan İzmir
Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekibi, ilçenin önemli bir bölümüne su sağlayan ve son günlerdeki sağanak nedeniyle su altında kalarak devre dışı olan kuyulara zodyak botla ulaştı. Ekip, 6 kuyudan uygun olan birini devreye alarak Gerenköy- Kozbeyli- Yenifoça
Mahalleleri'ni besleyen hatta su verilmesini sağladı.
Bugün sabah saatlerinde İZSU ekip amiri Erkin Yüksektepe başkanlığında oluşturulan 5 kişilik ekip İzmir'in Menemen
ilçesine bağlı kırsal Musabey Mahallesi'ndeki kuyulara zodyak botla ulaştı. 6 kuyudan 5'ini, enerji hatları dahil, halen biriken yağmur ve taşan Gediz
Nehri'nin suları altında olduğu için devreye almak mümkün olmadı. Pompa motorlarının çalıştırılabildiği bir kuyu ise yaklaşık 3 saatlik çaba sonunda devreye alınabildi. Bu kuyudan Gerenköy- Kozbeyli- Yenifoça mahallelerini besleyen hatta su verilmeye başlandı. Birkaç gündür özellikle Yenifoça'da yeterli debide su verilememesi nedeniyle yaşanan kesinti ve sıkıntılar da giderildi.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:18 Kaynak: DHA
Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı
Otomobilin Önüne Düşen Yaşlı Adamın, Ölümden Döndüğü Anlar Kameraya Yansıdı
Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti
Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Filizlendi