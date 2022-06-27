Su altındaki mikro canlıları fotoğrafladı

ANTALYA'da dalış eğitmeni Erkun Tanyar, kayalık bölgelerde yaşayan, 1-2 santim boyundaki deniz canlılarını makro çekim tekniğiyle fotoğraflıyor. Çıplak gözle görmenin zor olduğu canlıları, makro çekim ile büyüterek fotoğrafını çeken Tanyar, "Antalya Körfezi, mikro canlılar yönünden zengin bir ekosisteme sahip" dedi.

Turistik amaçlı dalışlar yapan dalış eğitmeni Erkun Tanyar, su altının bilinmeyen ve görülmeyen yüzünü su altı kamerasıyla gün yüzüne çıkarıyor. 50'nin üzerinde canlının fotoğrafını çektiğini anlatan Tanar, koleksiyonu 150'nin üzerine çıktığında yurt içinde ve dışında sergi açmak istediğini belirtti.

Su altı canlılarını makro çekim tekniğiyle fotoğrafladığını aktaran Erkun Tanyar, deniz ekosisteminde fark edilmeyen canlıları görmenin ayrıcalığını yaşadığını söyledi. Tanyar, kayalık bölgede yaşayan 1 santimetreden küçük keşiş yengeçlerinden yumuşakçalara, süngerlerden eklem bacaklılara deniz ekosistemi içinde yer alan minik deniz canlılarına yoğunlaştırdığını belirterek, "Antalya Körfezi, mikro canlılar yönünden zengin bir ekosisteme sahip" dedi.Kimi zaman rengarenk kabuk, uzun gözler ve antenlere sahip keşiş yengecini görüntüleyen, kimi zaman eklem bacaklı ve yumuşakçalar olarak bilinen deniz canlılarını kayıt altına alan Tanyar, fotoğraf tutkusunu özel çekim teknikleriyle birleştirerek görseller topladığını belirtti. Tanyar, çektiği fotoğraflarla Antalya'nın su altı yaşamına da ışık tutmayı hedeflediğini söyledi.'DENİZ TAVŞANLARININ RENKLERİ MUHTEŞEM'

Deniz altında gözle görülemeyen, özel objektiflerle seçilebilen canlılar olduğunu aktaran Tanyar, "Deniz tavşanları, yumuşakçalar, süngerleri insanlara göstermek ve tanıtmak istiyorum. Makro çekim yaparak, daha detaylı ve belirgin şekilde ortaya çıkarabiliyorum. Minik deniz canlılarını fotoğraflayarak, hem öğrencilerime hem de insanlara göstermek istiyorum. Ekosisteme katkı sağlayan keşiş yengeçleri, karından bacaklılar gibi boyları 1-2 santimetre olan canlılar dışında yüzlerce tür canlı su altında fotoğraflanmayı bekliyor. Şimdilerde deniz tavşanı olarak bilinen canlılara yoğunlaştım. Antalya falezleri, Kaş ve Üç Adalar bölgesindeki kayalık alanlarda, farklı türlerde deniz tavşanları bulunuyor. Renkleri muhteşem. Küçücük canlıların ne kadar güzel renklere büründüğünü görünce şaşırıyorsunuz" diye konuştu.