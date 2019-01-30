Son Dakika Haberleri: Su Altının Gizli Hazineleri Keşfedildi

Su Altının Gizli Hazineleri Keşfedildi

1 saat önce

Her ay bir Fotoğraf Sanatçısını Manisa'da ağırlayan Manisa Fotoğraf Derneğinin "Ustalarla Söyleşiler" programı ocak ayı konuğu; Sualtı Fotoğraf Sanatçısı Murat Kaptan oldu.

Su Altının Gizli Hazineleri Keşfedildi, System.String[]
Her ay bir Fotoğraf Sanatçısını Manisa'da ağırlayan Manisa Fotoğraf Derneğinin "Ustalarla Söyleşiler" programı ocak ayı konuğu; Sualtı Fotoğraf Sanatçısı Murat Kaptan oldu.

Sualtı Fotoğraf Sanatçısı Murat Kaptan Manisa Fotoğraf Derneğinin "Ustalarla Söyleşiler" programının konuğu oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Murat Kaptan'ın "Kaptanın Seyir Defteri" fotoğraf gösterisi büyük beğeniyle izlendi. Su altında yaşayan değişik türdeki canlıların fotoğraflarını izleyen dernek üyeleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yoğun katılımın olduğu söyleşi sonrası konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, "Kaptan'ın dünya denizlerinden bilgi ve tecrübeleri ile su altının gizemli dünyasına yolculuk ettik. Fotoğrafları üzerine yaptığımız söyleşi için Sevgili Murat Kaptan'a, programa katılan MAFOD üyelerimize, fotoğraf dostlarımıza ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'a teşekkür ederiz" dedi.

Program sonunda, Fotoğraf Sanatçısı Murat Kaptan'a dernek tarafından plaket verildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Manisa, Güncel
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