Dünyayı gezen Türk YouTuber, Meksika'ya alınmadı: Bizi kaçak olarak gördüler - Son Dakika
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Dünyayı gezen Türk YouTuber, Meksika'ya alınmadı: Bizi kaçak olarak gördüler

19.08.2022 22:58

Şu ana kadar dünyada 96 ülke gezen Türk YouTuber Deniz Pehlivan, Meksika'ya alınmadı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili konuşan Pehlivan, "Bizi kaçak olarak gördükleri için almadılar. Normalde Meksika'ya turist olarak girebiliyorduk" dedi.

Meksika'dan ABD'ye yönelik göç akımının ardından Meksika hükümetinin ardından dikkat çeken bir hamle geldi. Türk YouTuber Deniz Pehlivan, turistik seyahat ve video amacıyla gitmek istedikleri Meksika'ya alınmadıklarını dile getirdi.

"KAÇAK OLARAK GÖRDÜLER"

Instagram kanalından yayınladığı video ile durumu açıklayan Deniz Pehlivan, Türkiye'den gelen kaçak olarak göründüklerini belirterek uçağa bile alınmadıklarını söyledi.

"97. ÜLKE OLACAKTI"

Pehlivan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "97. ülkem Meksika'ya giremedim. Seyahatlerimde hiç bu kadar üzüldüğümü, gururuma yediremediğim bir durumu hatırlamıyorum. Evet. Sonunda aylardır korktuğumuz başımıza geldi. Bizi, Meksika ile E Vize anlaşmamız olmasına rağmen ve elimizde E vizemiz olmasına rağmen, Türkiye'den kaçak gelen mülteci sıfatı ile gördükleri için, bırakın uçakla ülkeye uçmayı; uçağa dahi almadılar.

"GURURUMA YEDİREMEDİĞİM, PASAPORTA KARŞI OLAN TAVIR"

Meksika'ya gitmesem de olur. Hayatın sonu değil sonuçta. Benim gururuma yediremediğim, pasaportuma karşı sergiledikleri davranışları. Hani 2 ülke arasında vize anlaşması olmaz da almazlar anlarım. Aslında bu sadece Meksika için değil. Artık Avrupa'daki çoğu ülkedeki hava limanlarından aktarma dahi yapamıyoruz, önde gelen ülkeler teker teker bize vize uyguluyorlar.

"UMARIM DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPAR"

"Onlar bizim ülkemize yeter ki gelsin, biz gitmesek de olur." diyenler elbet olacaktır. Ya da "Gitmeyin kardeşim." diyenler de. Siz, ülkenizin pasaportunun gücünü böyle görüp, sözde toplumunuzu savunduğunuzu sanıyorsanız; kafanızı toprağa gömmeye devam edin. Çok öfkeliyim. Bu durum bir çok T.C. vatandaşı turistin başına geliyor. O yüzden umarım Devletimiz, gerekeni yapar ve bu durum bir an önce düzelir. Bakalım sonraki durak neresi olacak. "

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