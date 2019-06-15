Son Dakika Haberleri: "Şu ana kadar Fenerbahçe'den talep gelmedi"
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"Şu ana kadar Fenerbahçe'den talep gelmedi"

21 dakika önce

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep Yoğurtçu, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yasir Subaşı için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi.

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep Yoğurtçu, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yasir Subaşı için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını söyledi.
Başkan Yoğurtçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iddia edildiği gibi Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transfer olmadığını belirterek, "Şu anda böyle bir şey yok. Yasir Subaşı'nın sözleşmesinde Fenerbahçe talep ederse, belli bir miktar ödeyerek, bonservisini geri alabileceğine dair madde var. Şu ana kadar Fenerbahçe'den böyle bir talep gelmedi." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe altyapısında yetişen Yasir, 2018-2019 sezonunun başında Ümraniyespor'a transfer oldu. İstanbul temsilcisinde, bu sezon 24 maçta forma giyen Yasir Subaşı, 1 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Subaşı, Fenerbahçe, Spor
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