"Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361'e çıktı." - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361'e çıktı.' - Son Dakika

"Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361'e çıktı."

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar vaka sayısı 17 bin 485'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361'e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar vaka sayısı 17 bin 485'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361'e çıktı."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
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