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"Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361'e çıktı."
7 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar vaka sayısı 17 bin 485'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar vaka sayısı 17 bin 485'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 361'e çıktı."
(İHA)
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