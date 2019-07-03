Son Dakika Haberleri: Su arızaları anında yapılıyor
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Su arızaları anında yapılıyor

17 dakika önce

Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, su arızalarını anında yaparak, vatandaşı susuz bırakmıyor.

Su arızaları anında yapılıyor, System.String[]
Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, su arızalarını anında yaparak, vatandaşı susuz bırakmıyor.

Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis genelinde bulunan su arızalarını anında tespit ederek gerekli onarımı yapıyor. Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi Yılbaşı Sokak su arızı, Mezarlık önü su arızı, Kazım Karabekır Mahallesi Dumlupınar Sokak su arızası ve Ekrem Çetin Mahallesi Sayoğlu Sokak su bağlantısı yapıldı. Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri Kilis için gece gündüz çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:21 Kaynak: İHA
Kilis Belediyesi, Kilis, Yaşam
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