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Su arızası giderildi

2 saat önce

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir içme suyu ana taşıyıcı hattında meydana gelen arıza giderildi.

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Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir içme suyu ana taşıyıcı hattında meydana gelen arıza giderildi.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri (ASKİM), şehir içme suyu ana taşıyıcı hattında meydana gelen ve Bahçelievler, Bahçecik, İmamağa, Kapcami, Sıratut, Yenipınar, Varlık, Hocaömer, Eskisaray, Mara, Ulucami ve Musalla mahallelerinde su kesintilerinin yaşanmasına sebep olan arızayı gidermek için yoğun bir çalışma içerisine girdi.

Şehrin en işlek caddelerinden bir tanesi olan Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan ana taşıyıcı hattında gerçekleştirdikleri arıza giderme çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, sorunun kısa süre içerisinde çözüldüğünü ve su kesintisinin yaşandığı mahallelere söz verildiği saatte suların verildiğini belirtti. Gerçekleştirilen çalışmalardan sonra suya kavuşan mahalle sakinleri ise yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
Bahçelievler, Adıyaman, Güncel
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