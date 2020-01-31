Su arızasını gidermek için çıktıkları dağda çığ altında kaldılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Su arızasını gidermek için çıktıkları dağda çığ altında kaldılar - Son Dakika

Su arızasını gidermek için çıktıkları dağda çığ altında kaldılar

12 dakika önce

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde su arızasını gidermeye çalışan 5 kişi, düşen çığın altında kaldı.

Su arızasını gidermek için çıktıkları dağda çığ altında kaldılar, System.String[]

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde su arızasını gidermeye çalışan 5 kişi, düşen çığın altında kaldı. 4 kişi kendi imkanlarıyla kar kütlelerinden kurtulurken, çığ altında kalan bir kişinin kurtarılması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Olay bugün saat 17.00 sıralarında İspir'e yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin yaklaşık bir haftadan beri arızalı olan içme suyundaki sorunu gidermek için Nevzat Bozdoğan, Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan, 12 kilometre uzaklıktaki Gıznut dağına gitti. Cuma namazı sonrası kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede 5 arkadaş çalışma yaparken dağdan çığ koptu. Kar kütlesinin üzerlerine geldiğini gören 5 kişi kaçmaya çalıştı. Hakan Yavuz, Yunus Korkmaz, Resul Coşkun ve Atilla Aslan kar kütlelerinden kendi imkanlarıyla kurtulurken arkadaşları Nevzat Bozdoğan karların altında kayboldu.

Çığ altında kalan Nevzat Bozdoğan'ı kurtarmak için arkadaşları elleriyle karları eşelerken, Jandarma ve Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bildirdi. Vatandaşlar, Yavuzlar Mahallesi'ne yaklaşık 12 kilometre mesafedeki dağda aramalarını sürdürüyor.

Düşen çığdan kurtulan Hakan Yavuz, "Mahallenin suyu donmuştu. Arızayı gidermek için gittiğimiz Gıznut Dağı'nda çalışırken bir anda çığ geldi. Arkadaşların uyarısıyla hepimiz bir tarafa kaçıştık. Biz kendi imkanlarımızla kurtulurken Nevzat Bozdoğan bir anda kayboldu. Ne yaptıysak bulamadık. Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını bekliyoruz" dedi.


Yavuzlar Mahallesi, Erzurum, İspir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:04 Kaynak: DHA
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