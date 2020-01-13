Su arızasını gidermek için gittikleri ormanda kaybolan belediye başkanı ve 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika

Su arızasını gidermek için gittikleri ormanda kaybolan belediye başkanı ve 2 işçi kurtarıldı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde arızalanan su hattını tamir etmek gittikleri ormanda yer yer 2 metreyi geçen yoğun kar nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren Belediye Başkanı Emin Taşgın ve 2 işçisi Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, beldede 2 gündür akmayan içme suyu hattını tamir etmek için kepçe operatörü Ramazan Aztekin ve işçi Ramazan Gültekin ile birlikte su borularının bulunduğu ormanlık alana gitti. Yer yer 2 metreyi bulan yoğun karda kepçe ile ilerleyerek 13 kilometre uzaklığındaki su borusu hattını bulan ekip, uzun süre tamiri için çaba sarf etti. Hava kararmasına rağmen Başkan Emin Taşgın ve 2 işçinin dönmemesi üzerine Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi. Ormanlık alanda yapılan aramalarda donma tehlikesi geçiren Taşgın ve işçiler Ramazan Gültekin, Ramazan Aztekin bulunarak Domaniç Devlet Hastanesi'ne getirildi.

ARIZAYI BULMAK İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Ilıcaksu Mahallemizde 2 gün önce su arızası ihbarı olduğunu ve boru hattını tamir etmek için yola çıktıklarını ifade ederek, 'Ekiplerim ile beraber dağdaki alana gitmek istedik. Sabahtan Sefa köyünden gitmek istedik fakat orada yaklaşık 3-4 metre kardan dolayı o taraftan gidemedik. Bu yüzden Çukurca beldemiz mevkiden gitmek istedik. Kepçe ile beraber gittik. Kepçe belli bir alanda kaldıktan sonra 5 kilometrelik alanı ise yürüyerek devam ettik. Burası yaklaşık olarak 4-5 saat yürüme mesafesinde. Arızayı giderdikten sonra akşam oldu. Telefonlarımızdaki şarjların bitmesinden dolayı da haber veremedik. O yüzden de irtibat kesildi. Sağ olsun 2 saat sonra ekipler ve arkadaşlar geldi. Ondan sonra ilçemizin hastanesine geldik. Herhangi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür atlattık. Suyu da sonunda akıttık. Herkesten Allah razı olsun. Su da ki arızayı da bulunca işi bitirmeden gelmek istemiyorduk. Çok şükür su sorununu çözdük ama yakınlarımızı da hayli telaşlandırmışız. Hemen gider geliriz diye yanımızda yiyecek te götürmemiştik. Açlık ve soğuktan donma pahasına halkımızın susuzluğunu çözdük' dedi.

Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıca, başkan işçilerin su sorununu çözmek için ormanlık alana gittiklerini belirterek, 'Kar kalınlığı yer yer 2 metre olduğundan dolayı yürümekte güçlük çekmişler ve akşam saatlerinde karanlığa kalmışlardır. Telefonlarında şarjları bitip kapanmasından dolayı böyle bir hareketlenme başladı. Saat 19.00-20.00 civarında İlçe Başkanımız Ahmet Özoğul'u aradım. Oda Kaymakamlık, Jandarma ekipleri ve 112 ekiplerine bilgileri verdi ve adeta belde halkı ile beraber bir seferberlik başlattık. Kaybolmaktan değil sadece kar kalınlığının fazla olmasından dolayı ve ulaşım zorluğundan kaynaklana bir sıkıntı oldu. Çok şükür korkulan başa gelmedi Başkanımızın ve ekiplerimizin sağlık durumları iyi' diye konuştu.