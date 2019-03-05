Son Dakika Haberleri: Su Arızasını Onarmak İçin Çığ Tehlikesini Göze Aldılar

Su Arızasını Onarmak İçin Çığ Tehlikesini Göze Aldılar

1 saat önce

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, kırsal alanda arızalanan su şebekesini çığ tehlikesine rağmen onarmak için yoğun çaba sarf etti.

Su Arızasını Onarmak İçin Çığ Tehlikesini Göze Aldılar, System.String[]
Van'ın Bahçesaray ilçesinde Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, kırsal alanda arızalanan su şebekesini çığ tehlikesine rağmen onarmak için yoğun çaba sarf etti.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, ekipler, ağır kış koşullarının etkisini sürdürdüğü bölgede arızalanan su şebeklerini onarmak için uğraşıyor.

VASKİ Güney Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Çatbayır Mahallesi kırsalında arızalanan su şebekesini onarmak için harekete geçti.

Ekipler, kar kalınlığının 3-4 metreyi bulduğu bölgeye ulaşmak için çığ tehlikesini göze aldı.

Bir kilometrelik karlı yolu aştıktan sonra arıza notasına ulaşan ekipler, vatandaşların desteğiyle arızayı zorlu bir çalışmanın ardından giderdi.

Mahalle sakinleri, arızayı onarmak için çabalayan ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:45 Kaynak: AA

Van, Bahçesaray, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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