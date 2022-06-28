Su basan cadde de bulunan dükkanını kurtarmak isteyen esnaf canını dişine taktı! - Son Dakika
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Su basan cadde de bulunan dükkanını kurtarmak isteyen esnaf canını dişine taktı!

28.06.2022 10:01

Batı Karadeniz'i esir alan yoğun sağanaktan Karabük'ün Yenice ilçesi de etkilendi. İlçe merkezindeki ana caddeleri sel basarken, ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf canla başla mücadele etti.

Şiddetli sağanak Karabük'ün Yenice ilçesini de vurdu. İlçenin ana caddeleri sel oldu taştı. İlçe merkezinde bulunan İncedere Köprüsü'nün yıkılma tehlikesinden ötürü polis ekipleri tarafından köprü üzerinden geçişler kapatıldı. Tedirgin olan vatandaşlar, sokağa döküldü.

Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu

BARİYER KURDULAR

Ana caddeler üzerinde bulunan birçok dükkanı su basarken, vatandaşlar kendi çabalarıyla dükkanlarındaki suyu boşaltmaya çalıştı. Esnaftan bazısı ise sağanak riskine karşı caddede dolan suların dükkanlarına basmaması için bariyer kurmak gibi tedbirler aldı. Nehirden ilçeyi basan suların çöpleri de beraberinde getirdiği görüldü.

Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu

ELEKTRİĞİ KESTİLER

Öte yandan herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına ilçe merkezinde elektrikler kesildi. Yarın da gün boyu sağanağın devam etmesi bekleniyor. İlçenin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu

"KENDİ ÇABAMIZLA ÖNLEMLER ALIYORUZ"

Dükkanına taşan nehirden su gelmesin diye tedbir alan esnaf Ersoy Acar, "Dere yatağında su taşkını sebebiyle yollarımız sular altında kaldı. Biz de önlem olarak bariyer kurduk. Artık çok yükselirse fayda edeceğini düşünmüyoruz ama kendi çabamızla önlemler alıyoruz. Ana caddelerde kalan dükkanlar sular altında kaldı. Bizim olduğumuz bölgede henüz bir şey yok ama birazdan gelir diye düşünüyorum yağmur bu şekilde devam ederse" dedi.

Karabük Yenice'yi su bastı: Ekmek teknesini kurtarmak isteyen esnaf seferber oldu

"4 TON KÖMÜRÜM, 3 TON ODUNUM SELE KAPILDI GİTTİ"

Oluşan taşkın sonrasında eşyalarını ve kömür ile odunlarını kaybeden mahalle sakini, "Çok su geldiği için kesinlikle engel olamadık, demirler yıkılınca su yön değiştirdi. Bizim eve girdi eşyalarımızı çıkarttık dışarı bir şekilde bekliyoruz bitmesini bu durumun. 4 ton kömür ve 3 ton odunum vardı hepsi sele kapıldı gitti, yakalayabildiğimiz yakaladık" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Karabük, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su basan cadde de bulunan dükkanını kurtarmak isteyen esnaf canını dişine taktı! - Son Dakika

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