Son Dakika Haberleri: Su Basan Çiftlik Evinde 3 Gündür Mahsur Kalan 4 Köpeği Afad Kurtardı

Su Basan Çiftlik Evinde 3 Gündür Mahsur Kalan 4 Köpeği Afad Kurtardı

1 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle bir çiftlik evinde mahsur kalan 4 köpek, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su Basan Çiftlik Evinde 3 Gündür Mahsur Kalan 4 Köpeği Afad Kurtardı, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle bir çiftlik evinde mahsur kalan 4 köpek, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Torbalı'nın kırsal Yeniköy Mahallesi'nde, geçen 11 Ocak'ta yağan sağnak yağmur nedeniyle, Barış Kurt'a ait 3 katlı çiftlik evinin alt katını su bastı. Kurt'a ait 4 köpek çiftlik evinde mahsur kaldı. Suların çekilmesini bekleyen ve kendi imkanları ile köpeklerini kurtaramayan Kurt, 3 gün sonra İzmir İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine gelen AFAD ekipleri, zodyak botla, çiftlik evine ulaşıp, 2 saat süren bir çalışma sonucu 4 köpeği kurtardı. Köpekler, sahibine teslim edilirken, çiftlik evine dolan suyun tahliyesinin ise sürdüğü bildirildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:19 Kaynak: DHA

İzmir, Torbalı, AFAD, 3. Sayfa
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