Su Basan Çiftlik Evinde 3 Gündür Mahsur Kalan 4 Köpeği Afad Kurtardı
1 saat önce
İZMİR'in Torbalı ilçesinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle bir çiftlik evinde mahsur kalan 4 köpek, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
İZMİR'in Torbalı
ilçesinde meydana gelen su taşkınları nedeniyle bir çiftlik evinde mahsur kalan 4 köpek, İzmir
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Torbalı'nın kırsal Yeniköy Mahallesi
'nde, geçen 11 Ocak'ta yağan sağnak yağmur nedeniyle, Barış Kurt'a ait 3 katlı çiftlik evinin alt katını su bastı. Kurt'a ait 4 köpek çiftlik evinde mahsur kaldı. Suların çekilmesini bekleyen ve kendi imkanları ile köpeklerini kurtaramayan Kurt, 3 gün sonra İzmir İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine gelen AFAD ekipleri, zodyak botla, çiftlik evine ulaşıp, 2 saat süren bir çalışma sonucu 4 köpeği kurtardı. Köpekler, sahibine teslim edilirken, çiftlik evine dolan suyun tahliyesinin ise sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:19 Kaynak: DHA
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