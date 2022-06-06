Su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı

06.06.2022 17:34

Burdur'daki sağanak nedeniyle su basan ve davetlilerin masalara çıkarak kurtulabildikleri düğün salonunun işletmecisi, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Burdur'daki sağanak nedeniyle su basan ve davetlilerin masalara çıkarak kurtulabildikleri düğün salonunun işletmecisi, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Düğün salonu işletmecisi Ulviye Şahin, AA muhabirine, düğün organizasyonuna hazırlandıkları sırada yağmurun yağmaya başladığını ardından su baskınına uğradıklarını söyledi.

Düğün başlamadığı için salonda az sayıda kişi olduğundan herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Şahin, "Ne olduğunu anlayamadık 6 dakikada salon su ve balçıkla doldu." dedi.

Şahin, çalışanlarıyla salondaki çocukları yüzerek çıkardıklarını, masalarda bekleyen misafirleri de sakinleştirerek salondan tahliye ettiklerini kaydetti.

Su baskının dehşet verici olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"O anları gözümün önüne dahi getirmek istemiyorum. Sanki sulu bir deprem yaşadık, her taraftan su gelmeye başladı. Davetlileri güvenli yerlere, parka taşıdık. İçeriye dolan suyun boyu 2 metreyi geçti. Her yer balçık oldu. İlk önce salondaki çocukları kurtardık. Gelin masaları, müzik sistemi, mutfak, masa sandalyeler, örtüler, odalar, her şey kullanılmaz hale geldi."

Can kaybı olmamasının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Şahin, "Devletimize arkamızda olduğu için çok teşekkür ederim. Maddi manevi yanımızdalar. Valimiz de geldi. Destek olacaklarını söylediler. Tüm ekipler yanımızda Allah razı olsun. Hasarımız çok büyük." diye konuştu.

Yaklaşık 30 santimetre balçıkla kaplanan salonu temizleme çalışmalarına AFAD ekipleri de destek veriyor.

Su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı
Su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı
Su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı
Su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı

YORUMLAR
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Burdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı Burdur'daki su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular
Kaynak: AA

Burdur, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su basan düğün salonunun işletmecisi yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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