Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı
ANKARA Keçiören İncirli Mahallesi Alımlı Sokak su basan bir evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla ekipler arama çalışmalarına başladı.
Kaynak: İHA
Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.