Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı

30.06.2022 19:58
Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı

Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldıANKARA Keçiören İncirli Mahallesi Alımlı Sokak su basan bir evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla ekipler arama çalışmalarına başladı.

Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı

ANKARA Keçiören İncirli Mahallesi Alımlı Sokak su basan bir evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla ekipler arama çalışmalarına başladı.

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DÜZCE-DEREYE DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI DÜZCE-DEREYE DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı Dereye düştüğü iddia edilen iki kişi için arama çalışması başlatıldı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Su basan evde kız çocuğunun boğulduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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