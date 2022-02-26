Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı - Son Dakika
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Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı

26.02.2022 14:39
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde gölet taşınca 4 evi su bastı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde gölet taşınca 4 evi su bastı. Evlerde mahsur kalanlar, kepçelerle tahliye edildi.

?Kilimli ilçesi, Çatalağzı beldesi, Cumayanı Mahallesi, Mağara Sokak'taki gölet, yağmurla birlikte taşınca 4 evi su bastı, 10 ev de baskın tehdidi ile karşı karşıya kaldı. İhbarla bölgeye AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Su basan evlerde mahsur kalanlar, kepçelerle kurtarıldı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ve Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. AFAD ekipleri de ailelerin acil ihtiyaçları için çalışma başlattı.


- Zonguldak
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
Su basan evlerdekiler kepçelerle kurtarıldı
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Çatalağzı, Zonguldak, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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