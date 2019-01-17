Su Basan Köylerde Hasar Tespit Çalışması

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından hasar tespit çalışmaları yapılıyor.



Yağış sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kadirli Belediyesi ekipleri, taşkından zarar gören ev ve ekili alanların tespiti için incelemelerde bulundu.



Ekipler, ilk belirlemelere göre, su baskını nedeniyle ilçeye bağlı 10 köyde 50 küçükbaş hayvanın telef olduğunu, 20 bin dönümden fazla tarım arazisinin olumsuz etkilendiğini, 100'den fazla evin de su altında kaldığını tespit etti.



Bazı ekili alanların heyelan sonucu da zarar gördüğü belirleyen ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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