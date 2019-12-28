Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı - Son Dakika

Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı

6 saat önce

Adana'da, sağanak ve ardından oluşan taşkın nedeniyle çevresi su altında kalan evlerinde 4 gündür mahsur kalan çift ve köpeklerinin yardımına AFAD ekipleri yetişti.

Adana'da, sağanak ve ardından oluşan taşkın nedeniyle çevresi su altında kalan evlerinde 4 gündür mahsur kalan çift ve köpeklerinin yardımına AFAD ekipleri yetişti.

Merkez Yüreğir ilçesi Sağdıçlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde bekçilik yapan Altan Akçoban (55) ve eşi Elif Akçoban (54), sağanak ve ardından oluşan taşkın nedeniyle çevresini su basan evlerinden çıkamadı.

Evde 4 gün bekleyen çift, yiyeceklerinin bitmesi üzerine yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, çifti ve köpeklerini bot ile evden aldı.

Akçoban çifti, görevlilere teşekkür etti.

Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı

Yüreğir, Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fiyatı ne kadar olacak? TOGG Ceo'su meraklıların gönlüne su serpti
Yerli otomobilin CEO'suna canlı yayında fiyat soruldu ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı

Son Dakika Haberleri
23:00 "Kötü Anılardan Kurtulma Günü" - NEW - Son Dakika
23:00 SARIYER'DE YOL KENARINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ(GENİŞ HABER) - Son Dakika
22:59 Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı - Son Dakika
22:57 Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü - Son Dakika
22:56 Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
22:06 ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:04:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]