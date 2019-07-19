Son Dakika Haberleri: Su baskını ve toprak kayması
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Su baskını ve toprak kayması

53 dakika önce

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.
Selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesinde bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ile ilgili diğer ekiplerin, kaybolan 4'ü çocuk 6 vatandaşı arama çalışması gün boyu sürdü.
na akşam saatlerinde ara verildi.
esma uğurlu melenağzı
Bölgede DSİ ekiplerinin dere kenarındaki çalışması sürerken Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü'nün gezici sağlık aracı ve diğer yardım kuruluşlarının vatandaşlara yardımları sürüyor.
Çalışmalara, yarın sabah itibariyle devam edilecek.
Ekiplerin 3 bölgeye ayrılarak yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında, jandarmanın iz köpekleri ve iHA'lar da kullanılıyor.
Bu arada Esmahanım köyündeki bazı vatandaşlar, selden arta samanlarını derenin içerisinde geçirerek traktöre yüklediği görüldü.
Su baskını ve toprak kayması
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:07 Kaynak: AA
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