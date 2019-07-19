Su baskını ve toprak kayması

Düzce
'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.
Selden en fazla etkilenen Akçakoca
ilçesinde bağlı Esmahanım ve Uğurlu
ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde Jandarma
Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD
, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH
Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ile ilgili diğer ekiplerin, kaybolan 4'ü çocuk 6 vatandaşı arama çalışması gün boyu sürdü.
na akşam saatlerinde ara verildi.
esma uğurlu melenağzı
Bölgede DSİ ekiplerinin dere kenarındaki çalışması sürerken Türk Kızılay
, İl Sağlık Müdürlüğü
'nün gezici sağlık aracı ve diğer yardım kuruluşlarının vatandaşlara yardımları sürüyor.
Çalışmalara, yarın sabah itibariyle devam edilecek.
Ekiplerin 3 bölgeye ayrılarak yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarında, jandarmanın iz köpekleri ve iHA'lar da kullanılıyor.
Bu arada Esmahanım köyündeki bazı vatandaşlar, selden arta samanlarını derenin içerisinde geçirerek traktöre yüklediği görüldü.