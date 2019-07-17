Son Dakika Haberleri: Su baskını ve toprak kayması - DÜZCE
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Su baskını ve toprak kayması - DÜZCE

1 saat önce

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan sağanak, toprak kayması ve su baskınlarına neden oldu.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan sağanak, toprak kayması ve su baskınlarına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.
Toplamda 8 köye ulaşım sağlanan yol ile köyler arasında bulunan 2 köprünün zarar gördüğü taşkında, yolda mahsur kaldığı belirtilen vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.
Öte yandan yağış nedeniyle dağ yamacında meydana gelen toprak kayması sonucu bir yolun kapandığı öğrenildi.
İl Özel İdare'nin ve çevre belediyelerin iş makineleri ile yol açma çalışmaları sürüyor.
Etkisini devam ettiren yağış nedeniyle çalışmalar zaman zaman aksıyor.
Su baskını ve toprak kayması - DÜZCE
Cumayeri, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:45 Kaynak: AA
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