Su baskını ve toprak kayması - DÜZCE

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde anne ile 9 yaşındaki kızının cesedi bulundu.

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde anne ile 9 yaşındaki kızının cesedi bulundu.

Bölgede kayıp 4 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında AFAD ekipleri Uğurlu köyünde bir kadın ile bir kız çocuğunun cesedine ulaştı.

Esmahanım köyündeki evlerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan kadın ve çocuğun cenazelerinin birbirlerine 15-20 metre mesafede olduğu öğrenildi.

Ekipler, kısmen balçık ve ağaç kütükleri arasında olan cenazeleri bulunduğu yerden çıkardı.

Daha sonra yakınları tarafından teşhis edilen cenazelerin, anne Nilgün (39) ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'a ait olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından anne ve kızının cenazesi Akçakoca Devlet Hastanesi morguna gönderilecek. Cenazelerin, bugün defnedilmesi bekleniyor.

Ekiplerin, kayıp 2 çocuğu bulmak için bölgedeki arama çalışması sürüyor.

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Fatma (42), Cengiz (53) ve Kağan Töngel (3) ile anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, dün de Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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